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Hareket halindeki otomobil yanarak kül oldu

Konya'da seyir halindeyken yanan araç, yangında kullanılamaz hale geldi.

DHA | 01.12.2017 - 21:55..
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Bugün saat 17.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sultan Veled Caddesi üzerinde seyir halindeki Yusuf Sarı yönetimindeki 42 ANL 68 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı.

ARAÇ ALEV ALEV YANDI

Sürücü sarı ve yanındaki iki arkadaşı, aracı terk edip, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Hareket halindeki otomobil yanarak kül oldu

YANGIN ANI KAMERADA

LPG'li olduğu belirtilen aracın kullanılmaz hale geldiği yangını, bir vatandaş, cep telefonundan canlı yayın yaparak arkadaşlarıyla paylaştı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Hareket halindeki otomobil yanarak kül oldu VİDEO

Hareket halindeki otomobil yanarak kül oldu

Hareket halindeki otomobil yanarak kül oldu

Hareket halindeki otomobil yanarak kül oldu

Hareket halindeki otomobil yanarak kül oldu

Hareket halindeki otomobil yanarak kül oldu

Hareket halindeki otomobil yanarak kül oldu

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