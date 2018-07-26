Harput Kalesi'nde yeni dönem kazıları başladı

Tarihe ışık tutan Harput Kalesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik, Belediye ile Fırat Üniversitesi işbirliğinde 5 yıl önce yeniden başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor.

4 AYLIK TEKNİK ÇALIŞMA

Bu yıl 800 metrekarelik alanda yapılması planlanan kazı çalışmalarında FÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Aytaç’ın kazı başkanlığında 45 kişilik ekip görev alıyor. 2 ay süreyle devam edecek kazı çalışmaları sonrasında 4 aylık teknik çalışma yapılacağı öğrenildi.

"RESTORASYON PROJESİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

2018 iç kale kazılarına başladıklarını belirten Prof. Dr. İsmail Aytaç, "Bu sene yaklaşık 800 metre karelik alanda arkeolojik kazı gerçekleştireceğiz. 2018 yılında daha çok restorasyon projelerini yapıp seneye de bunların uygulamasını gerçekleştirmesini planlıyoruz. Özellikle bu sene saray önü dediğimiz kısımda geçen yıldan kalan bölümleri kazmaya çalışacağız. Buradaki mimari ve küçük buluntuların değerlendirmelerini 12 ay boyunca sürdürüyoruz. 2018 yılı sonunda bu konuda bilimsel bir makale yayınlayacağız. Ayrıca üç ciltlik kitap çalışmalarımız da devam ediyor. Bu sene yaklaşık 45 kişilik bir ekiple çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah sezon sonunda bu çıkardığımız kısımları geçici çatıyla kapatıp, sonraki sene de restorasyon projesini gerçekleştireceğiz." dedi.

"HER DÖNEME AİT KÜLTÜR VARLIKLARININ OBJELERİNİ BULUYORUZ"

2018 yılında fiili kazının yaklaşık 2 ay süreceğini belirten Prof. Dr. İsmail Aytaç, "Teknik ekip çalışmalarımız 4 ay sürecek. Yalnız diğer teknik işlerin 12 ay boyunca devam ettiriyoruz. Dolayısıyla arkeolojik kazılar bir süreklilik arz ediyor. Son 5 yılda benim başkanlığımda sürdürülüyor. Harput Kalesi ile ilgili çok şey bilebilme durumuna geldik. Bunların hangi dönemde ne tür yerleşimler, hangi alanlarda gerçekleştiğini büyük bir kısmını elde etmiş olduk. Her döneme ait taşınabilir kültür varlıklarının da objelerini buluyoruz. Dolayısıyla bütün bunların artık restorasyon aşamalarına geldik. Amaç da burayı hem bilim dünyasına hem de turizm dünyasına tanıtmaktı" diye konuştu.





"AMAÇ HARPUT'U UNESCO ASIL LİSTESİNE YERLEŞTİRMEK"

Harput'un bir coğrafi ve kültür alanını ifade ettiğinin bilindiğine dikkat çeken Prof. Dr. İsmail Aytaç, "Ve onun merkezinde, çekirdeğinde Harput Kalesi ve Harput oluşturur. Dolayısıyla hem Harput’un içindeki çeşitli kurumlarımızın, belediyemizin yapmış olduğu çalışmalar hem de bizim kalede yaptığımız çalışmalar bir bütünü oluşturuyor. Böylece Harput’un UNESCO dünya kültür mirası yedek listesine girmesiyle beraber işler daha da ciddi hale geldi. Amaç UNESCO asil listeye yerleştirmek ve Harput’un kültür tarihi açısından bilinen önemini bütün insanlara turizm yoluyla tanıtmak olacaktır. Bundan dolayı Elazığ’a da büyük bir turizm girdisi, ekonomik girdi de sağlanmış olacaktır" şeklinde konuştu.







