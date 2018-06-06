Harput'ta UNESCO Dünya Miras Listesi sevinci

Elazığlılar, tarihi Harput kentinin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Geçici Miras Listesi'ne dahil edilmesinin sevincini yaşıyor.

UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan karar sonrası, binlerce yıllık kültürel mirasıyla açık hava müzesi konumundaki Harput kentinin Dünya Kültür Mirası geçici listesine girmesi Elazığ'da adeta bayram sevinci yarattı.

İNSANLIĞIN ORTAK MİRASI

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Anadolu medeniyetinin en önemli kavşaklarından biri olan, 4 bin yıllık maziye sahip, tarih, kültür ve sanatın harmanlandığı Harput'un, insanlığın ortak mirası olarak kabul edilmesi yolunda önemli bir adım atıldığını söyledi.

Mücahit Yanılmaz, yapılacak çalışmalarla hak ettiği değere ulaşacak Harput'un, özellikle İslam medeniyetiyle tanışmasının ardından, ilim ve irfan merkezi olarak bu medeniyete de büyük katkı sağladığını kaydetti.