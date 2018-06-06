taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.105
USD
4,6143
EURO
5,4246
ALTIN
192,19
PETR
75,6600

Harput'ta UNESCO Dünya Miras Listesi sevinci

Tarihi Harput kentinin, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası geçici listesine dahil edilmesi, Elazığ'da sevinçle karşılandı.

AA | 06.06.2018 - 13:29..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Harput'ta UNESCO Dünya Miras Listesi sevinci

Elazığlılar, tarihi Harput kentinin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Geçici Miras Listesi'ne dahil edilmesinin sevincini yaşıyor.

UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan karar sonrası, binlerce yıllık kültürel mirasıyla açık hava müzesi konumundaki Harput kentinin Dünya Kültür Mirası geçici listesine girmesi Elazığ'da adeta bayram sevinci yarattı.

İNSANLIĞIN ORTAK MİRASI

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Anadolu medeniyetinin en önemli kavşaklarından biri olan, 4 bin yıllık maziye sahip, tarih, kültür ve sanatın harmanlandığı Harput'un, insanlığın ortak mirası olarak kabul edilmesi yolunda önemli bir adım atıldığını söyledi.

Mücahit Yanılmaz, yapılacak çalışmalarla hak ettiği değere ulaşacak Harput'un, özellikle İslam medeniyetiyle tanışmasının ardından, ilim ve irfan merkezi olarak bu medeniyete de büyük katkı sağladığını kaydetti.

Harput'ta UNESCO Dünya Miras Listesi sevinci

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dost Düşman Tanıma sistemi artık tamamen yerli

Dost Düşman Tanıma sistemi artık tamamen yerli

111
Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş'ın suçu ne

Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş'ın suçu ne

467
Arjantin, İsrail maçına çıkmama kararı aldı

Arjantin, İsrail maçına çıkmama kararı aldı

49
En düşük memur maaşı açıklandı

En düşük memur maaşı açıklandı

248
Kandil'de Türk askeri korkusu hakim

Kandil'de Türk askeri korkusu hakim

92
Meslek odaları mega projelere karşı birleşti

Meslek odaları mega projelere karşı birleşti

200
Macron'dan Netanyahu'ya: ABD’nin Kudüs’ü tanıması yanlıştı

Macron'dan Netanyahu'ya: ABD’nin Kudüs’ü tanıması yanlıştı

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94