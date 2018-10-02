Harran’a 2.7 milyon liralık elektrik yatırımı yatırımı

Dicle Elektrik Dağıtım yatırımlarını ilçenin Hz. Yakup, İmam Bakır Aslanlı, Süleyman Demirel, Şeyh Hayati Harrani mahalleleri ile Dibeç Evleri mevkiinde gerçekleştiriyor.

Yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan 2 milyon 700 bin liralık yatırım ile söz konusu yerleşim birimlerinde 40 bin 300 metre alpek ve 60 bin metre abone kablosu döşenecek. İlçede 450 adet DÜSOP (Direk Üstü Sayaç Otomasyon Panosu) da kurulacak.

İlçede daha modern bir aydınlatma için ise cadde ve sokaklara toplam 804 adet aydınlatma direği dikilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun yönetmeliklerine uygun gerçekleştirilmekte olan söz konusu yatırım tamamlandığında, bundan ilçedeki 4 bin abone olumlu yönde etkilenecek.

ARIZALAR ORTADAN KALKACAK

Dicle Elektrik Dağıtım Şanlıurfa İl Müdürü Osman Hondu, yatırımın tamamlanması ile birlikte ilçe genelinde aşırı yüklenmeden kaynaklanan ve kesintilere neden olan arızaların azalmasını, hatta önemli ölçüde ortadan kalkmasını beklediklerini söyledi.

Hondu, “Şanlıurfa’da 2018 yılı yatırım planımız, şirket hedefleri doğrultusunda devam etmektedir. Tüketicilerimize kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli elektrik vermek hedefimiz. Müşteri memnuniyeti önceliğimizden ödün vermeden bölgedeki yatırımlarımıza devam edeceğiz. Yatırımımızın ilçe genelinde takdir görmesi bizleri ayrıca memnun etmektedir” diye konuştu.









