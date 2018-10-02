taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0509
Euro
6.96735
Altın
1192.15
Borsa
97802.17
Gram Altın
231.966

Harran’a 2.7 milyon liralık elektrik yatırımı yatırımı

Dicle Elektrik, Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde elektrik şebekesini güçlendirme çalışması yaptı.

İHA | 02.10.2018 - 11:34..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Dicle Elektrik Dağıtım yatırımlarını ilçenin Hz. Yakup, İmam Bakır Aslanlı, Süleyman Demirel, Şeyh Hayati Harrani mahalleleri ile Dibeç Evleri mevkiinde gerçekleştiriyor.

Yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan 2 milyon 700 bin liralık yatırım ile söz konusu yerleşim birimlerinde 40 bin 300 metre alpek ve 60 bin metre abone kablosu döşenecek. İlçede 450 adet DÜSOP (Direk Üstü Sayaç Otomasyon Panosu) da kurulacak.

Harran’a 2.7 milyon liralık elektrik yatırımı yatırımı

İlçede daha modern bir aydınlatma için ise cadde ve sokaklara toplam 804 adet aydınlatma direği dikilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun yönetmeliklerine uygun gerçekleştirilmekte olan söz konusu yatırım tamamlandığında, bundan ilçedeki 4 bin abone olumlu yönde etkilenecek.

ARIZALAR ORTADAN KALKACAK

Dicle Elektrik Dağıtım Şanlıurfa İl Müdürü Osman Hondu, yatırımın tamamlanması ile birlikte ilçe genelinde aşırı yüklenmeden kaynaklanan ve kesintilere neden olan arızaların azalmasını, hatta önemli ölçüde ortadan kalkmasını beklediklerini söyledi.

Harran’a 2.7 milyon liralık elektrik yatırımı yatırımı

Hondu, “Şanlıurfa’da 2018 yılı yatırım planımız, şirket hedefleri doğrultusunda devam etmektedir. Tüketicilerimize kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli elektrik vermek hedefimiz. Müşteri memnuniyeti önceliğimizden ödün vermeden bölgedeki yatırımlarımıza devam edeceğiz. Yatırımımızın ilçe genelinde takdir görmesi bizleri ayrıca memnun etmektedir” diye konuştu.

Harran’a 2.7 milyon liralık elektrik yatırımı yatırımı

Harran’a 2.7 milyon liralık elektrik yatırımı yatırımı

Harran’a 2.7 milyon liralık elektrik yatırımı yatırımı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Para aklama operasyonunda 417 gözaltı

Para aklama operasyonunda 417 gözaltı

117
Cumhurbaşkanı: Yaz saati devam ediyor

Cumhurbaşkanı: Yaz saati devam ediyor

88
Irak güzeli Şeyma Kasım'a ölüm tehdidi

Irak güzeli Şeyma Kasım'a ölüm tehdidi

54
ABD'li komutan: Türkiye'ye F-35 verilecek

ABD'li komutan: Türkiye'ye F-35 verilecek

73
Yurt dışına kaçırılan paralar ABD'ye gitmiş

Yurt dışına kaçırılan paralar ABD'ye gitmiş

55
Borç yapılandıranlar için ilk taksit ödeme süresi uzadı

Borç yapılandıranlar için ilk taksit ödeme süresi uzadı

111
Başkan Erdoğan, yeni dönemin şifrelerini verdi

Başkan Erdoğan, yeni dönemin şifrelerini verdi

69
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM