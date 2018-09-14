Harranlı kadınlar tarihi gün yüzüne çıkartıyor

Milattan önce 6 binli yıllardan günümüze kadar kesintisiz yerleşim yeri olan ve bir dönem Asurlular ile Emevilere başkentlik yapan Harran Ören Yeri'ndeki kazı çalışmaları yaklaşık 100 kişilik bir ekiple sürdürülüyor.

Kazılarda şu ana kadar saraylardan hanlara, hamamlardan çarşılara kadar birçok kalıntının gün yüzüne çıkarılmasında bölgede ikamet eden Harranlı kadınlar da aktif rol alıyor.

AİLE BÜTÇESİNE KATKI

Sabahın ilk ışıklarında kazı alanının yolunu tutan kadınlar, fırçadan süpürgeye, kürekten eleğe kadar kazının her aşamasında ihtiyaç duyulan araç ve gereçleri kullanıyor. Kadınlar, bir taraftan tarihi gün yüzüne çıkarırken bir taraftan da aldıkları ücretlerle aile bütçelerine katkı sunuyor.

"KAZI YAPMAYI ÇOK SEVİYORUM"

Kazı çalışmalarına katılan kadınlardan Medine Albur, Harran'ın tarihte sıkça geçtiğini söyledi. İlçesindeki tarihi gün yüzüne çıkarmaktan büyük memnuniyet duyduğunu vurgulayan Medine Albur, "1 yıldır burada çalışıyorum. Kazılara büyük bir hayranlık duymaya başladım ve çok seviyorum. Burada çalışmak heyecan veriyor. Bu işin sürekli devam etmesini istiyorum. Çalışmak gerçekten hele de böyle tarihi bir iş yapmak çok güzel. Daha önce hiç aklımın ucundan bile burada çalışmak geçmezdi. Eskiden mevsimlik işçi olarak farklı illere gidip çalışıyordum ama kazılar sayesinde artık evimin karşısında çalışmaya başladım." dedi.

"BURADA ÇOK ÖNEMLİ BİR TARİH YATIYOR"

Çalışanlardan Zübeyde Arlak, kazılara başladıklarında acemi olduklarını ancak kısa sürede işi kavradıklarını anlattı. Özellikle alanda rastladıkları bulguların kendilerini çok mutlu ettiğinden bahseden Arlak, "12 çocuğum var. Burada çok önemli bir tarih yatıyor. Dünyanın ve Türkiye'nin her yerinden insanlar buraları görmeye geliyor. Bu sayede burada çok sayıda kişiyle tanışma fırsatı buluyoruz. Biz burada hem çalışıyoruz hem de oldukça keyifli günler geçiriyoruz" diye konuştu.



