Harry Potter serisinden bakış açısı tazeleyen 15 alıntı

Bugün J. K. Rowling’in 52. Yaş günü. Kuşkusuz bugünü anmanın en güzel yanı, onu tanıdığımız Harry Potter kitapları ile anmak. Bir çocuk serisi olarak basılmasına karşın yetişkinlerin de kayıtsız kalamadığı Harry Potter’den alıntılanmış bu 15 cümle ile siz de bakış açınızı tazeleyeceksiniz…

(J. K. Rowling)

- Hem güzel, hem korkunç bir şeydir gerçek, çok özen ister.

(Harry Potter ve Felsefe Taşı)

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- Dumbledore: Dilediğin kadar para, dilediğin kadar yaşam! Birçok insanın hemen isteyeceği iki şey - asıl sorun, insanların kendileri için en kötü şeyleri isteme tutkuları.

(Harry Potter ve Felsefe Taşı)

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- Dumbledore: Annen seni kurtarmak için öldü. Voldemort'un anlayamayacağı bir şey varsa o da sevgidir. Annenin sana olan sevgisi kadar güçlü bir sevgi ne derin izler bırakır bunu anlayamaz. Yara izine benzemez bu, gözle görülmez. Böylesine yürekten sevilmek, seven insan gitse bile, bizi sonsuza kadar korur. Tenine işlemiştir bu.

(Harry Potter ve Felsefe Taşı)

- Tuhaf bir şey bu Harry, ama belki de iktidara en uygun olanlar, onu hiçbir zaman elde etmeye çalışmamış olanlardır.

(Harry Potter ve Ölüm Yadigarları)

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- Ölüme ve karanlığa baktığımızda korktuğumuz şey bilinmezliktir, başka bir şey değil.

(Harry Potter ve Melez Prens)

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- Bir şeyin adından korkarsan, kendisinden daha çok korkmaya başlarsın.

(Harry Potter ve Felsefe Taşı)

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- İyi bir ilk izlenim mucizeler yaratabilir.

(Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı)

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- Bilge olana tek söz yeter, Harry.

(Harry Potter ve Sırlar Odası)

- Sanıyor musun ki sevdiklerimiz ölünce bizi gerçekten de terk ederler? Zora düştüğümüzde onları her zamankinden de berrak bir şekilde hatırlamadığımızı mı sanıyorsun? Baban senin içinde yaşıyor Harry ve ona ihtiyacın olduğu zamanlarda kendini açıkça gösteriyor.

(Harry Potter ve Azkaban Tutsağı)

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- Ölüler için üzülme Harry yaşayanlar için üzül.Herşeyden önce sevgisiz yaşayanlar için.

(Harry Potter ve Ölüm Yadigarları)

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- Sınır tanımayan bir zeka, en büyük hediyedir insana.

(Harry Potter ve Ateş Kadehi)

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- Otoriteyi temsil edenler hep belayı üstüne çeker.

(Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı)

- Bize aslında kim olduğumuzu gösteren şey, yeteneklerinizden çok seçimlerimizdir, Harry.

(Harry Potter ve Sırlar Odası)

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- Bir ruh emiciye fazla yaklaştğında bütün iyi duyguların, bütün mutlu anıların emilip alınır senden. Bir ruh emici, eğer başarabilir de seninle uzun süre beslenirse, sonunda seni de kendi gibi bir şey haline getirir; ruhsuz ve kötücül.

(Harry Potter ve Azkaban Tutsağı)

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- Hepimizin içinde hem aydınlık, hem de karanlık bir yan vardır. Önemli olan hangisini seçtiğimizdir. Bizi biz yapan budur.

(Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı)

Damla Karakuş

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