Harry Potter'ın yapılışı: Hogwarts'ta bir gün

Selen KALDIRIM/ [email protected]

İnternette sörf yaparken nostaljik bir Harry Potter etkinliğiyle karşılaştım: Harry Potter Warner Bros Studio Tour. İçeriği araştırdıkça bu haber bir Potter sever olarak beni çok heyecanlandırdı. Hikayelerin hayata geçtiği stüdyolarda sahnelerin gizemini keşfedeceğin bu etkinlik 17 Kasım'da Londra'da yeniden başlıyor. Çocukluğumuzun efsane serisi, dünyanın en iyi film koleksiyonu olan Harry Potter’ın o çok merak ettiğimiz uçup kaçtığı Hogwarts Kalesi’ne gidiyoruz. Bunun uğruna değil Londra’ya gitmek, Ekvator'u geçmeyi göze alabilirim.

GARİBAN BİR KADININ ESERİ DÜNYAYI MEST ETTİ

Parasızlıktan kafayı sıyırmak üzere olan gariban bir İngiliz ev hanımının yazdığı romanlar kadını milyonluk, bizi de mest etmişti. J.K. Rowling tarafından yedi kitap hâlinde yazılan fantastik seriyle yatıp kalkardık bir zamanlar. Odamızda boy boy afişleri asılıydı. Büyücülük Okulu'nun yeni dünyasının yanı sıra, Ron Weasley ve Hermione Granger ile birlikte bu fantastik yolculuğa ‘varım’ diyorum.

VOLDEMORT’LA SEN DE YÜZLEŞ

Harry Potter serisinin yedinci kitabı piyasaya çıktığı ilk gün, ABD’de 8,5 milyonun üzerinde bir satış rakamı yakalayarak erişilmesi güç bir rekora imza atmıştı. Bunda şüphe yok… Gel gelelim ilk serilerin verdiği tadı da alamadık malum. Ne fark eder ki; Harry Potter hepimizin gölgesinde bir karakterdi ve hala delisi çok. O zaman Hogwarts’da bu gizemli yaratıkları, filmin bir figüranı gibi karşıla.

Hogwarts Savaşı'nda hain Voldemort'la yüzleşmek, Ron ve Harry’nin didişmelerine şahit olmak, nefret ettiği ahmak kuzeni Dudley’in yüzünü yumruklamak ve Profesör Slughorn’un elini öpmek için başka fırsat bulamazsın.

FİLMİN SETİNDE ADETA BİR FİGÜRAN OLACAKSIN

Harry Potter ve Ateş Kadehi'nde görüldüğü gibi, Triwizard Turnuvası'nın kutlamalarında damlayan buz sarkıtları ve köpüklü karlarla kaplı Büyük Salon'un her detayını göreceksin. Şömineler, su buharı ve ışık efektlerinin bir kombinasyonu kullanılarak oluşturulan özel efektli yangınlar etrafını saracak. Büyük Salon’daki Noel ağaçları ile sıraya girecek ve Hogwarts'ın uzun yemek masalarında hindi kızartmaları yiyeceksin. Düşünsene; tıpkı filmdeki gibi kiraz çivili jambonlar, kızartma hindi ve Noel pudingleri…

‘NASIL ÇEKMİŞLER YAA’ DİYE MERAK ETTİĞİN HER CEVAP BURADA

Gryffindor ortak odası, erkek yurtları, Hagrid'in kulübesi, Potion'un sınıfı ve Magic Bakanlığı'ndaki Profesör Umbridge'in ofisi de dâhil olmak üzere film dizisinin diğer unutulmaz setlerini yeniden keşfedip, Diagon Alley kaldırımlarına adım atacaksın. Harry'nin Nimbus 2000 ve Hagrid'in motosikleti… filmlerdeki ikonik her materyalle bir aradasın. İzlerken ‘bunu nasıl çekmişler yaa’ diye merak ettiğin her gizemin cevabı da burada olacak: Yeşil ekran efektleri, animatronik modeller ile yaratılanların nasıl hayata geçirildiğini öğreneceksin.

17 KASIM- 27 OCAK LONDRA

Central London'daki Victoria İstasyonu'ndan ulaşım da dâhil olmak üzere visitlondon.com ile rezervasyon yaptığınızdan emin olun. Fiyatlar ise şu şekilde:

NOSTALJİK BİR DENEYİM

Bu eşsiz tur bizi filmin sahne arkasına götürüyor. Harry Potter Warner Bros Studio Tour adındaki Londra yapımı etkinlik, 17 Kasım’dan 27 Ocak 2019’a kadar devam edecek.