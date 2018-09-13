Harun Tan, Merve Boluğur'u yakın markaja aldı

Yaz başında Hakan Sabancı ile aşk yaşayan oyuncuyu geçen günlerde sürpriz bir isim sosyal medyada takibe aldı.

MERVE'NİN HAYRANI ÇIKTI

31 yaşındaki Merve Boluğur'u yakın markaja alan sosyetik iş insanı Harun Tan, oyuncunun Instagram'dan izliyor. 53 yaşındaki iş insanı ve Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan, Merve Boluğur'un fotoğraflarının hemen hemen tamamını beğendi.

BUSE NARCI'YI DA BEĞENİYORDU

Harun Tan, 2 yıl önce de yine kendisinden 28 yaş küçük Buse Narcı ile sosyal medyada takipleşip oyuncunun paylaşımlarını beğeni yağmuruna tutmuştu.