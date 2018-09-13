taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1709
Euro
7.22615
Altın
1208.255
Borsa
94361.21
Gram Altın
239.831

Harun Tan, Merve Boluğur'u yakın markaja aldı

Merve Boluğur, Murat Dalkılıç'la 2 yıllık evliliğini Eylül 2017'de bitirdikten sonra çapkın bekarların gözdesi haline geldi.

Haber Merkezi | 13.09.2018 - 13:39..
  1. Haberler
  2. Magazin

Harun Tan, Merve Boluğur'u yakın markaja aldı

Yaz başında Hakan Sabancı ile aşk yaşayan oyuncuyu geçen günlerde sürpriz bir isim sosyal medyada takibe aldı.

MERVE'NİN HAYRANI ÇIKTI

31 yaşındaki Merve Boluğur'u yakın markaja alan sosyetik iş insanı Harun Tan, oyuncunun Instagram'dan izliyor. 53 yaşındaki iş insanı ve Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan, Merve Boluğur'un fotoğraflarının hemen hemen tamamını beğendi.

BUSE NARCI'YI DA BEĞENİYORDU

Harun Tan, 2 yıl önce de yine kendisinden 28 yaş küçük Buse Narcı ile sosyal medyada takipleşip oyuncunun paylaşımlarını beğeni yağmuruna tutmuştu.

Harun Tan, Merve Boluğur'u yakın markaja aldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Merkez Bankası faizi 625 baz puan yükseltti

Merkez Bankası faizi 625 baz puan yükseltti

441
Varlık Fonu yönetim kurulu üyelerinden maaş almama kararı

Varlık Fonu yönetim kurulu üyelerinden maaş almama kararı

237
Üçüncü Havalimanı'nın taşımacılık ihalesi iptal edildi

Üçüncü Havalimanı'nın taşımacılık ihalesi iptal edildi

102
Rusya'nın Vostok-2018 tatbikatı

Rusya'nın Vostok-2018 tatbikatı

54
Başkan Erdoğan'dan faiz açıklaması

Başkan Erdoğan'dan faiz açıklaması

170
Döviz kurlarının faiz kararına ilk tepkisi

Döviz kurlarının faiz kararına ilk tepkisi

182
Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği belli oldu

Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği belli oldu

64
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM