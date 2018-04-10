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Harvard'a kaptırılan projeyle ilgili tuhaf açıklama

TÜBİTAK'a göre Harvard'ın kabul ettiği projeyi kendilerinin reddetmesinin gerekçesi, başvuran diğerlerinden daha başarılı olmaması. TÜBİTAK, reddin ayrıntılı gerekçesini hâlâ açıklayamıyor.

AA | 10.04.2018 - 13:44..
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Harvard'a kaptırılan projeyle ilgili tuhaf açıklama

Manisa'da özel okul öğrencileri, melisa, okaliptüs ve karanfil yağlarından havadaki bakterileri temizlemekle ilgili proje geliştirdi. TÜBİTAK projeyi kabul etmezken, dünyanın en önemli üniversitelerinden Harvard ise davet etti.

Harvard'a kaptırılan projeyle ilgili tuhaf açıklama

Konunun medyada geniş yankı bulması üzerine TÜBİTAK'tan açıklama geldi.

16 BİN BAŞVURU VAR

Söz konusu "Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması"nın bu yıl 49'uncusunun düzenlendiği bildirilen açıklamada, yarışmaya 16 bin 181 proje başvurusu yapıldığı ve önceki yıllarla karşılaştırıldığında bir rekor kırıldığı kaydedildi.

3 JÜRİ ÜYESİ SEÇİYOR

Ortaöğretim proje yarışmalarının 1969 yılından beri düzenlendiği anımsatılan açıklamada, son yıllarda 12 bilim alanında düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması'nda her alan için en az 3 jüri üyesinin bulunduğuna işaret edildi.

"SEÇİLEN PROJELER DAHA BAŞARISIZ DEĞİL"

Açıklamada, projelerin alanında yetkin 3 jüri üyesi tarafından ayrı ayrı değerlendirildiği ve ortalama puana göre sıralama yapıldığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Kurum olarak bütün öğrencilerimizin yaptığı projelere büyük önem vermekteyiz. Yapılan tüm projeler bizim nezdimizden bir emek ürünüdür ve çok anlamlıdır. Mevcut kriterlere göre değerlendirme neticesinde geride kalan projeler de başarısız çalışmalar değildir."

ALTERNATİF ENERJİ ÜZERİNDE ÇALIŞTILAR

Harvard Üniversitesi'ne ve Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek Uluslararası Sanat ve Bilim Konferansı'na 'Kobal 60 izotopunun alternatif enerji kaynağı olarak kullanılabilirliği' üzerindeki araştırmalarıyla davet edilen 10'uncu sınıf öğrencileri Yusuf Ergül ve Bengisu Şentürk'ün projesinin ayrıntısı şöyle:

"Günümüzün problemlerinden en başta geleni enerji ihtiyacıdır. Biz de alternatif bir enerji sunmak istedik. Alternatif enerji kaynağı olarak elementler üzerinde araştırma yaptık. Celal Bayar Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Gültekin Yeğin bize destek oldu. Radyoaktif bir element olan Kobalt 60 üzerinde çalıştık. Kobalt 60'ın yaydığı radyasyon enerjisini ısı enerjisine çevirip, oradan da elektrik enerjisi üreterek gereken alternatif enerjiyi temin etmiş olduk. Kobalt 60 az bulunan bir element. Bu elementin temin edilmesi halinde insanoğlunun ihtiyaç duyduğu enerji ihtiyacını, kritik tesislerde kullanılabilirliğini teorik hesaplamalarla kanıtlamış olduk."

Harvard'a kaptırılan projeyle ilgili tuhaf açıklama

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