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Hasan Kaçan'dan Tuluhan Tekelioğlu'na cevap

Oyuncu Hasan Kaçan, seçmene hakaret eden Tuluhan Tekelioğlu'na cevap verdi.

10.04.2017 - 02:40
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Hasan Kaçan'dan Tuluhan Tekelioğlu'na cevap

Ekmek Teknesi’nin unutulmaz karakteri “Heredot Cevdet” ile hafızalara kazınan, oyuncu Hasan Kaçan, Ülke TV'de Esra Elönü'nün konuğu oldu.

Hasan Kaçan: Tescil bürosu neredeyse söylesin-VİDEO

"TESCİL BÜROSU NEREDEYSE SÖYLESİN"

Burada "Evet derseniz cahilliğiniz tescil edilmiş olur" diyerek seçmene hakaret eden gazeteci Tuluhan Tekelioğlu'na cevap verdi. Kaçan, Tekelioğlu'na: "Peki, buyur et. Kim edecek? Hangi makama gidelim? Nerede bu tescil ediliyorsa, yemin ediyorum tescil edeceğim. Bu tescil bürosu neredeyse söylesin." dedi.

Hasan Kaçan'dan Tuluhan Tekelioğlu'na cevap

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