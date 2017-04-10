Hasan Kaçan'dan Tuluhan Tekelioğlu'na cevap

Ekmek Teknesi’nin unutulmaz karakteri “Heredot Cevdet” ile hafızalara kazınan, oyuncu Hasan Kaçan, Ülke TV'de Esra Elönü'nün konuğu oldu.

Hasan Kaçan: Tescil bürosu neredeyse söylesin-VİDEO

"TESCİL BÜROSU NEREDEYSE SÖYLESİN"

Burada "Evet derseniz cahilliğiniz tescil edilmiş olur" diyerek seçmene hakaret eden gazeteci Tuluhan Tekelioğlu'na cevap verdi. Kaçan, Tekelioğlu'na: "Peki, buyur et. Kim edecek? Hangi makama gidelim? Nerede bu tescil ediliyorsa, yemin ediyorum tescil edeceğim. Bu tescil bürosu neredeyse söylesin." dedi.