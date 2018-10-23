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Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı yeni yerinde

Batman'da 400 ton ağırlığındaki Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı'nın, Kültürel Park Alanı'na taşınma süreci tamamlandı.

AA | 23.10.2018 - 10:28..
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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 400 ton ağırlığındaki Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı yeni yerine taşındı.

Ilısu Barajı HES Projesi Kültürel Varlıkları Koruma Kurtarma Çalışmaları kapsamında Türkiye'de geçen yıl ilk defa uygulanan projeyle baraj gölü alanından çıkarılan 540 yıllık Zeynel Bey Türbesi, 1500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı ve 850 ton ağırlığındaki İmam Abdullah Zaviyesi'nin yeni yerine bütüncül olarak nakledilmesi tamamlanırken, 611 yıllık Sultan Süleyman Camisi minaresinin, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınması için başlatılan çalışma sürüyor.

Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı yeni yerinde

YENİ YERİNE YERLEŞTİRİLDİ

Çalışmalar kapsamında 16 Ekim Salı günü üç bölüm halinde 96 tekerlekli, kendinden tahrikli modüler sistem (SPMT) aracı ile yaklaşık 5 kilometre mesafedeki geçici koruma alanına taşınan ve 1423 yılında Süleyman Han tarafından yapılan yaklaşık 400 ton ağırlığındaki Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı, Hasankeyf Müzesi girişindeki yeni yerine indirildi.

Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı yeni yerinde

RESTORASYONDAN SONRA HAZIR OLACAK

Kale kapısı yaklaşık bir ay sürecek restorasyon işleminin ardından kullanıma hazır hale gelecek.

Hasankeyf Kalesi'ndeki Şaap Vadisi girişine yapılacak Antik Liman'dan teknelerle Arkeopark'a gelecek ziyaretçiler, Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı'ndan geçerek hem müzeyi hem de çarşıyı gezebilecek.

Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı yeni yerinde

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