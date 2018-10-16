taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7941
Euro
6.70695
Altın
1228.33
Borsa
99064.59
Gram Altın
228.818

Hasankeyf Müzesi'nde tarihe yolculuk

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 2013 yılından bu yana yapımı devam eden Hasankeyf Müzesi'nin 1'inci etap teşhir çalışmaları tamamlanırken, müze de ziyaretçileriyle buluştu.

DHA | 16.10.2018 - 12:30..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Bölgenin en önemli tarihi ve turistik yerlerinden olan Hasankeyf'te 2013 yılında yapımına başlanan Hasankeyf Müzesi birinci etap teşhir çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 6 yıldır süren çalışmalar sonunda müze ziyaretçilere açıldı.

ÇIKARAILAN ESERLER MÜZEDE SERGİLENECEK

Batman Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, eserlerin her şeyin o dönemde yaşanıyormuş hissi uyandıracak şekilde tasarlandığını belirterek, "Ilısu Barajı HES Projesi Kültürel Varlıkları Koruma Kurtarma çalışmaları kapsamında yürütülen arkeolojik kazılarda çıkarılan tarihi eserler, Hasankeyf Müzesi'ne taşındı. 8 bin 150 metrekare alana sahip olan Hasankeyf Müzesi, bölgemizin arkeolojik değerlerini yansıtmada büyük hizmetler sunacaktır" dedi.

Hasankeyf Müzesi'nde tarihe yolculuk

1'İNCİ ETAP TEŞHİR SALONU ZİYARETÇİLERE AÇILDI

Birinci etap teşhir çalışmaları sonucunda 700 metrekarelik alanın hizmete açıldığını belirten İhsan Aslanlı, "Hasankeyf Müzesi'nde 19 vitrinde jeolojik taşlar yer alırken, 3 adet paleolitik dönem eser vitrini ve 18 adet vitrinde de neolitik dönem eserleri yer alıyor. Ayrıca bu salonda bir köy yerleşmesi ve neolitik dönem ev maketine de yer verilmiştir. Müzede paleolitik, neolitik, kalkolitik, tunç, demir ve ortaçağ dönemlerine ait eserler sergilenecek. Teşhir edilen eserler, kronolojik düzende, ait oldukları döneme ilişkin görsel canlandırmalarla ziyaretçilerine o dönemde yaşıyormuş hissi uyandıracak. Müzede binlerce yıl önce Dicle Nehri kenarındaki mağaralarda yaşayan insanların yaşam tarzları da mum heykellerle canlandırılıyor. İkinci etap teşhir çalışmaları sürüyor" diye konuştu.

Hasankeyf Müzesi'nde tarihe yolculuk


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TBMM yakınında polis traktöre ateş açarak durdurdu

TBMM yakınında polis traktöre ateş açarak durdurdu

102
Eren Erdem'in cezaevi istekleri

Eren Erdem'in cezaevi istekleri

223
Başkan Erdoğan'dan erken emeklilik açıklaması

Başkan Erdoğan'dan erken emeklilik açıklaması

646
Cemal Kaşıkçı olayı netleşiyor

Cemal Kaşıkçı olayı netleşiyor

35
Cemal Kaşıkçı soruşturmasındaki senaryolar

Cemal Kaşıkçı soruşturmasındaki senaryolar

78
Arda Turan: Ben de tazminat davası açacağım

Arda Turan: Ben de tazminat davası açacağım

125
Donald Trump, Türkiye'ye karşı sıcak mesajlar veriyor

Donald Trump, Türkiye'ye karşı sıcak mesajlar veriyor

295
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM