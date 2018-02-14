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Hasankeyf’te 7 tarihi eser taşınacak

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde tarihi eserlerin taşınmasına ilişkin çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor.

İHA | 14.02.2018 - 10:10..
  1. Haberler
  2. Projeler

Ilısu Barajı nedeniyle sular altında kalacak olan Hasankeyf’te tarihi yapıların taşınmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bu çerçevede, yakın zamanda taşınması planlanan Artuklu Hamamı için yol çalışması yapılıyor.

YIL İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK

Tarihi kalenin koruma altına alınması için ise Dicle Nehri kenarından kale penceresine kadar dolgu çalışması yapılıyor. İlçede, taşınmasına karar verilen 7 tarihi yapı ile ilgili çalışmaların yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Hasankeyf’te 7 tarihi eser taşınacak

İlçedeki çalışmaları yakından takip eden Aktivist Ömer Güzel, çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, “Kalenin güçlendirilmesi için barajdan etkilenmeyecek bir şekilde yükseltip üst tarafa kadar hemen hemen küçük sarayın penceresine kadar dolgu ile yükseltilecek. Onunla ilgili şuan da çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Hasankeyf’teki bütün çalışmaların 2018 yılının sonuna kadar tamamlanması için yoğun çaba gösteriliyor. Artuklu Hamamı önümüzdeki 1-2 ay içerisinde Zeynel Bey Türbesi’nin taşındığı gibi taşınacak. İmam Abdullah Türbesi ve Kale Kapısı önümüzdeki 2 ay içerisinde çalışmalar bittikten sonra tanışacaklar. Diğer eserlerin taşınması ile ilgili de Dicle Nehri’nin diğer tarafında yeni bir köprü yapılıyor. Güçlü bir köprü yapılıyor. Çünkü onun üzerinden El Rızık Camisi minaresi, Sultan Süleyman Camisi minaresi ve Mevlana Camisi geçirilecek.” dedi.

Hasankeyf’te 7 tarihi eser taşınacak

700 KONUT DA YAPILIYOR

Yeni yerleşim bölgesinde 700 konutun yapıldığını da anlatan Güzel, “Bu konutlar tamamlandıktan sonra da vatandaşlar oraya taşınacaklar. Bu taşınma da başladıktan sonra yeni bir Hasankeyf’te yeni bir hayata başlayacağız.” diye konuştu.

Hasankeyf’te 7 tarihi eser taşınacak

Hasankeyf’te 7 tarihi eser taşınacak

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