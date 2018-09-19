Hasankeyf'teki 9 mağara yeni yılda butik otele dönüşecek

Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol köyündeki 9 mağaranın butik otele dönüştürülmesi için başlatılan çalışmalar yeni yılda tamamlanacak.Üçyol Ekolojik Köy Projesi kapsamında 9 mağaranın turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

RESTORASYON ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Mağaraların 3 milyon lira bütçe ile restorasyonu devam ediyor. İtalya'daki benzer çalışmaların incelenmesiyle yürütülen çalışmalarla mağaralar yatak odasına dönüştürülüyor, banyo ve tuvaletler ise kayalar oyularak yapılıyor.

Kimi büyük mağaralar, yöresel taşlarla bölümlere ayrılıyor, mağara içinde yer alan tarihi işlemeler ise cam fanuslarla teşhire hazırlanıyor. Mağaraların butik otele dönüştürülmesiyle tarihi Hasankeyf Kalesi'nin de turizme açılması planlanıyor.

"KENDİ KÜLTÜRÜMÜZE SAHİP ÇIKALIM"

Çalışmaları yerinde inceleyen Batman Valisi Ahmet Deniz, "Üçyol köyümüzde başlattığımız ekolojik köy projesi devam ediyor. Buradaki mağaralarımızı restore ederek turizme kazandırıyoruz. Hasankeyf'te 2 bin 500 yıllık bir hayat var. Hasankeyf'te kale civarında su altında kalmayacak olan 3 bini aşkın mağara var. Bu değeri ayağa kaldıralım istiyoruz. Yani hem koruyalım hem de kullanalım arzusundayız. Kendi değerlerimize, kültürümüze sahip çıkalım istiyoruz." dedi.

TAŞ EVLER TURİZME KAZANDIRILACAK

Ahmet Deniz, bir açık hava müzesi olan Türkiye'nin kültür turizminin yapılabileceği ender ülkelerden olduğunu ifade etti. Mağaralardaki çalışmaların tamamlanmasının ardından köydeki taş evlerin de dokuları korunarak turizme kazandırılması için çalışma yapılacağını vurgulayan Ahmet Deniz, "Bu proje ile köyün içerisindeki taş evler de turizme kazandırılsın, köyde yetiştirilen ürünleri ikram edelim istiyoruz. İnsanlar buraya gelsin, tarihini, kültürünü teneffüs etsinler, onları tarihe yolculuk yaptıralım istiyoruz. Onun için Hasankeyf çok önemli bir değerimiz. Buradaki çalışmaların ardından kalede de çalışma yaparak turizme kazandırmış olacağız." diye konuştu.