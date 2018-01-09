Hasip Kaplan'dan Sırrı Süreyya'ya; gitsin film çeksin

HDP'nın eski Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, "O yere sakın bir Türk göz dikmesin" ifadelerini kullandı.
Twitter sayfasından açıklamalarda bulunan Hasip Kaplan, "Kusura bakmayın barajı aşan Kürt halkının oyları üzerinde sörf yapacak hiçbir halkın zamanı yoktur. Başur ve Rojava söz konusu olacaksa, bu işi ruhundan anlatacak liderlerin zamanı" dedi.
Sosyal medya hesabından gelen tepkilere cevap veren Kaplan, "Bana bakın ırkçılar, Kürt halkının yüzde onbir oyunu alan bir partiye saygınız yoksa, Kürt halkının yüzde 12 iradesine saygınız yoksa, benim de iradenize saygım yok. Terbiyenizi takının, yoksa çok daha ağır konuşurum" ifadelerini kullandı.
Bir Twitter kullanıcısının, Hasip Kaplan'ın ırkçılık yaptığını ve Sırrı Süreyya Önder'den cevap beklediğini dile getiren tweete üzerine, Sırrı Süreyya da Kaplan'dan nasibini aldı.
Kaplan, Sırrı Süreyya Önder için, "Sırrı gitsin film çeksin" tweetini paylaştı.