taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.023
USD
3,7688
EURO
4,4996
ALTIN
159,37
PETR
68,8000

Hasip Kaplan'dan Sırrı Süreyya'ya; gitsin film çeksin

HDP kongresi öncesi tepki çeken açıklamalarda bulunan Hasin Kaplan, Sırrı Süreyya Önder için de "gitsin film çeksin" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi | 09.01.2018 - 22:53..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Hasip Kaplan'dan Sırrı Süreyya'ya; gitsin film çeksin

Selahattin Demirtaş'ın, HDP'nin Şubat ayında yapılacak kongresinde aday olmayacağını açıklaması üzerine, Hasip Kaplan sosyal medyada çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İlginizi Çekebilir
Jandarmadan altın dolandırıcılarına operasyon
Zonguldak'ta jandarmanın piyasaya sahte altın sürmeye çalışan şebekeye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklandı.
TSK'dan Rus askerine tıbbi tahliye
Rus Deniz Kuvvetlerine ait bir geminin Çanakkale Boğazı'ndan geçtiği sırada rahatsızlanan personeli, TSK tarafından tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.
Sokakta 8 yaşındaki kızı taciz eden sapık tutuklandı
Antalya'da ekmek almaya giden 8 yaşındaki R.K.'yi takip edip zorla yüzünden ve dudağından öperek taciz eden 30 yaşındaki Mehmet E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tunceli'de terör operasyonu
Tunceli'de güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlediği operasyonda teröristlerin kullandığı 1 sığınak imha edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kanal İstanbul projesinin güzergâhı belli oldu

Kanal İstanbul projesinin güzergâhı belli oldu

177
Selçuk İnan'ın Samsung'dan tazminat talebine ret

Selçuk İnan'ın Samsung'dan tazminat talebine ret

212
ABD'li askerlere satılan Adanalı kardeşler buluştu

ABD'li askerlere satılan Adanalı kardeşler buluştu

162
CHP Lideri Kılıçdaroğlu grup toplantısında

CHP Lideri Kılıçdaroğlu grup toplantısında

405
Mehmet Tezkan'ın sözleri MHP'lileri kızdırdı

Mehmet Tezkan'ın sözleri MHP'lileri kızdırdı

157
Oray Eğin sosyalizmin Küba'ya getirdiği rezilliği yazdı

Oray Eğin sosyalizmin Küba'ya getirdiği rezilliği yazdı

84
Göksel Gümüşdağ ile Arda Turan görüşmesi

Göksel Gümüşdağ ile Arda Turan görüşmesi

131
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM