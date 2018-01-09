Hasip Kaplan'dan Sırrı Süreyya'ya; gitsin film çeksin

"TÜRKLER GÖZ DİKMESİN"

HDP'nın eski Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, "O yere sakın bir Türk göz dikmesin" ifadelerini kullandı.

Twitter sayfasından açıklamalarda bulunan Hasip Kaplan, "Kusura bakmayın barajı aşan Kürt halkının oyları üzerinde sörf yapacak hiçbir halkın zamanı yoktur. Başur ve Rojava söz konusu olacaksa, bu işi ruhundan anlatacak liderlerin zamanı" dedi.

"SAYGINIZ YOKSA BENİM DE SAYGIM YOK"

Sosyal medya hesabından gelen tepkilere cevap veren Kaplan, "Bana bakın ırkçılar, Kürt halkının yüzde onbir oyunu alan bir partiye saygınız yoksa, Kürt halkının yüzde 12 iradesine saygınız yoksa, benim de iradenize saygım yok. Terbiyenizi takının, yoksa çok daha ağır konuşurum" ifadelerini kullandı.

SIRRI SÜREYYA DA NASİBİNİ ALDI

Bir Twitter kullanıcısının, Hasip Kaplan'ın ırkçılık yaptığını ve Sırrı Süreyya Önder'den cevap beklediğini dile getiren tweete üzerine, Sırrı Süreyya da Kaplan'dan nasibini aldı.

Kaplan, Sırrı Süreyya Önder için, "Sırrı gitsin film çeksin" tweetini paylaştı.