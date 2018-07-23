Hasta bakıcı kolundan ısırınca hastanelik oldu

Manavgat ilçesinde, iddiaya göre özel bir diyaliz merkezinin de bulunduğu binanın 2’nci katında kirada oturan Onur Ulaş’ın eşi izinli oldukları Cuma günü binanın merdivenlerini yıkamaya başladı. Onur Ulaş’ta eşinin işini erken bitirebilmesi için kendisine yardımcı oldu.

HASTA BAKICI BİRDEN SALDIRDI

Merdivenlerin aşağıdaki bölümüne geldiklerinde Dializ merkezinde görevli bayan doktor ile aralarında ağız münakaşası yaşandı. Münakaşaya diyaliz merkezinde hasta bakıcı olarak çalışan N.E.’de dahil oldu.

İŞ GÖREMEZ RAPORU VERİLDİ

N.E. tartışma sırasında Onur Ulaş’ı kolundan ısırdı. Manavgat Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırılan Ulaş’a yapılan ilk müdahalenin ardından 3 gün iş göremez raporu verildi.

Ulaş, Emniyete giderek kolunu ısıran hasta bakıcı N.E. ile doktor ve olay sırasında kendisini tutan iş yerinin muhasebecisinden şikayetçi oldu.

"ÇEKTİĞİM ACININ TARİFİ YOK"

Olayı anlatan Onur Ulaş, neye uğradığını anlayamadığını belirterek “Her şey bir anda oldu. Doktor bayan ile sözlü tartışma yaşarken bir anda hasta bakıcı olduğunu öğrendiğimiz şahıs saldırdı ve kolumu ısırdı. Önce 3 gün rapor verdiler. Bugün gittim yapılan kontrolün ardından 7 gün rapor verdiler. Kendilerinden davacıyım. Avukatım aracılığıyla işlem başlattık. Bu kişilerin özellikle de kolumu ısıran hasta bakıcının hak ettiği cezayı alması için sonuna kadar mücadele edeceğim. Olayın görüntüleri ayrıntılı olarak poliste mevcut. Çektiğim acının tarifi yok.” şeklinde konuştu.

Sağlık Çalışanlarına şiddeti kınadığını belirten Onur Ulaş “Ancak, sağlık çalışanları tarafından uygulanan şiddete de hayır.” diye konuştu.