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Hasta kediden 400 gramlık tümör alındı

Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, bir kediden operasyonla 400 gram tümör aldı.

İHA | 06.02.2018 - 16:06..
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Batman Belediyesi Alo 153 hattına hasta kedi ilgili yapılan ihbarı değerlendiren Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaşlı kediyi acilen ameliyata aldı.

400 GRAM TÜMÖR ALINDI

Yaşlı ve hasta kedinin yaşama tutunması için seferber olan ekipler, röntgen çekiminin ardından kedinin sırtında büyük bir kitle olduğunu tespit etti. Vücudunda yaklaşık 400 gram tümör tespit edilen kediye cerrahi müdahalede bulunuldu. Başarılı geçen operasyon sonucu durumu iyiye giden kedi müşahede altında tutuluyor.

Hasta kediden 400 gramlık tümör alındı



Hasta kediden 400 gramlık tümör alındı



Hasta kediden 400 gramlık tümör alındı

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