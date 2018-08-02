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Hasta yakınları kadın güvenlik görevlisini dövdü

Çankırı Devlet Hastanesi'nde bir kadın güvenlik görevlisinin darbedilmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA | 02.08.2018 - 16:37..
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Hasta yakınları kadın güvenlik görevlisini dövdü

Çankırı Devlet Hastanesi acil servis bölümünde meydana gelen olayda, kadın güvenlik görevlisi M.Ç., hasta yakınlarının kalabalık oldukları gerekçesiyle acil bölümünden dışarı çıkmasını istedi.

Bunun üzerine sinirlenen hasta yakınları güvenlik görevlisi M.Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine hasta yakınları, güvenlik görevlisi kadını darbetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

M.Ç. olayla ilgili darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi oldu. Darp anı da güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Güvenlik görevlisi kadının darp edilmesi kameralara yansıdı VİDEO

Hasta yakınları kadın güvenlik görevlisini dövdü

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