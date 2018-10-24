Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne konuşma ve yürüme güçlüğü şikayeti ile gelen 28 yaşındaki Semih Öner, geçtiğimiz gün Beyin Cerrahı Uzmanı Doç. Dr. Teyfik Yılmaz ve beraberindeki ekibin kontrolünden geçti. Yapılan tetkiklerin sonucunda Öner’in beyninde tümör tespit edildi.

SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Ekibin hastaya ameliyat kararı vermesinin ardından Öner, kısa sürede hazırlanarak ameliyat masasına yattı. Burada hastanın konuşmasını ve el ayak hareketlerini gözlemlemeleri gerektiğini düşünen ameliyat ekibi, Öner’i uyutmadan açık beyin ameliyatı gerçekleştirmeye karar verdi. Ameliyatta hastayla konuşup sohbet eden ekip, başarılı geçen operasyonun ardından Öner’i sağlığına kavuşturdu.

"KONUŞMA VE HAREKETLERİ GÖZLEMLEMEK İÇİN AMELİYAT YAPTIK"

Yaptıkları ameliyatla ilgili bilgi veren DÜ Tıp Fakültesi Beyin Cerrahı Uzmanı Doç. Dr. Teyfik Yılmaz, hastanın sağ tarafında güçsüzlük ve konuşma bozukluğu şikayeti ile kendilerine başvurduklarını söyledi.

Hastayla konuşarak beynindeki tümörü aldılar İZLE



"AMELİYATI UYANIK GERÇEKLEŞTİRDİK"

Doç. Dr. Yılmaz, “Yaptığımız tetkiklerde beyninde bir tümör tespit ettik. Bu da konuşma merkezine, kol bacak hareketlerini sağlayan merkeze çok yakın olduğundan dolayı öncesinde haritalamasında yaptık. Bu yüzden uyanık yapmaya karar verdik. Çünkü tümörün net sınırları belli değil, konuşma merkezine de kol bacak hareketleri merkezine yakın olduğu için eş zamanlı olarak orada farklı bir sorun ile karşılaşmayalım diye hastamızla konuşarak, konuşmasını ve kol bacak hareketlerini değerlendirerek tümörünü çıkardık. Aynı zamanda navigasyon sistemi de kullandık, sınırları belli olmadığı için, bununla birlikte ameliyatımızı gerçekleştirdik. Hastayı uyuttuğumuz zaman bizimle devre dışı kalıyor, tam uyutmuş oluyoruz, kol bacak hareketlerini değerlendiremiyoruz. Orada hasarlar oluşabilir, ama uyanık yaptığımız zaman hastanın konuşmasını değerlendiriyoruz, herhangi bir etkilenme durumu olduğunda ameliyatı orada sonlandırabiliyoruz hastamız zarar görmeden. Kol bacak hareketlerinde sıkıntı ortaya çıktığında, etkilenme başladığı zaman orada ameliyatı sonlandırıyoruz. Amacımız hastayı en iyi şekilde tedavi etmekti, bu yüzden ameliyatı uyanık olarak gerçekleştirdik.” dedi.

"ŞU AN İYİ DURUMDAYIM"

Daha sonra konuşan Semih Öner ise beyninde kitle olduğunu belirterek, “Benim beynimde kitle vardı. Teyfik hocam ve ekibi beynimdeki kitlemi aldı. Sağ tarafta uyuşmalar ve hareket eksikliği vardı, şu anda yok. Allah onlardan razı olsun. Ben ameliyatı hatırlıyorum, doktorlar benimle konuşuyordu, sohbet ediyordu. Benim önceki halim hiç iyi değildi, şu an çok iyi durumdayım. Sağ tarafım felç gibiydi, hocalarımızın sayesinde sağlığıma kavuştum.” dedi.