Hat sanatı aşkı ile kanserden kurtuldu

Ümraniye’den Zeytinburnu’na hat sanatını öğrenmek için giden Meral Özsu, yakalandığı kolon kanserini yenmeyi başardı. Öğrenme azmiyle kanseri yenen Meral Özsu yaşadığı süreci de anlattı.

PES ETMEDİ

İstanbul’da yaşayan ev hanımı Meral Özsu 10 yıl önce kolon kanseri olduğunu öğrendi. Kanserle hastane tedavisi dışında da savaşan Özsu, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi tarafından verilen kurslara kaydını yaptırdı. Osmanlıca ve hat sanatı kurslarına başlayan Meral Özsu bu süreçte evini Ümraniye’ye taşımak zorunda kaldı. 3 saat süren yola rağmen Ümraniye’den Zeytinburnu’na hat sanatını öğrenmek için gitmeye devam eden Meral Özsu, 10 yıl süren kursiyerlik sürecinde kanseri de yendi.

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"AYETLERE BAŞLADIKTAN SONRA ŞİFAYI BULMAYA BAŞLADIM"

Öğrenme azmiyle kanseri yenen Meral Özsu yaşadığı süreci de anlattı. Şifa bulacağına inanarak kursa başladığını ifade eden Özsu konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Süleyman hoca ile tanıştım ve hat sanatına başladım. İlk başladığım gün hocamıza söyledim. Bana ’yaşınızdan dolayı yapabilecek misiniz?" demişti. Evet hocam ben buraya tedavi için geldim ve ben buradan şifa bulup çıkacağıma inanarak başlayacağım dedim. Hiçbir zaman peşimi bırakmadı, hep arkamda oldu. Allah ondan razı olsun. Ben ayetlere başladıktan sonra gerçekten yavaş yavaş şifayı bulmaya başladım.

TEPKİLERE RAĞMEN PES ETMEDİ

Hat sanatına başladığımda bazı kesimlerden tepkiler de aldım. Niye tedavi olmadınız da hatla uğraştınız diye. Eşim bu konuda her zaman arkamda oldu. Kurslara giderken bazen derslerimi alamıyorum. Eşim gidip hocadan derslerimi istiyordu. Kızım da aynı şekilde. Hepsi bu konuda hala öyledir. Sevgi bağı çok önemli bir bağ. Zeytinburnu’na buradan giderken 3 saat sürüyor yolumuz. 3 saatte dersimiz. Trafiğe kaldığım için Zeytinburnu’nda eve 4 saatte geliyorum. Haftanın 2 günü elimde hat yazıları çantası koştur koştur 5 yaşındaki çocuk aşkıyla gidiyorum."

AİLESİ SÜREKLİ DESTEK OLDU

Meral Özsu tedavi ve kurs sürecinde ailesinden de oldukça destek gördü. Eşi Tanju Özsu eşinin başarılı olduğunu gördükçe huzur duyduğunu ifade etti. Özsu’nun kızı Ayça Turan ise annesinin kendisini kurslara adadığını söyledi. Ayça Turan annesi için, "Oturmakta, öne eğilmekte güçlük çekiyordu. Masa başına geçtiğinde, ’Tamamen dünya ile iletişiminin koptuğu anlar’ diye söylüyordu. Kendini o kadar büyük bir adanmışlıkla bu işin içine vermişti ki, kendi bedenindeki rahatsızlıkları hissetmiyordu. Tabi ki bedenimiz büyük bir makine. Kendi tamirini de kendisi yapmış oldu" dedi.

"DOKTORLARIN BU TİP KURSLARI REÇETELERİNE YAZDIKLARINI DUYUYORUM"

Meral Özsu’nun kanseri yenmesinde önemli rolü olan hat sanatı kursunda öğretmen olan Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi Eğitim Danışmanı ve Yalova Üniversitesi Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Berk, Meral Özsu ile 10 yılı birlikte geçirdiklerini söyledi.

Durumu, ''Aznin zaferi'' olarak nitelendiren Doç. Dr. Süleyman Berk, "Birlikte çalışıyoruz. Kendisi için şu tabiri kolayca kullanabiliriz. Azmin zaferi. Bir çok gence örnek olabilecek azmi var. Bu kurslar bir örgün eğitim merkezleri, kimse buraya zorla gelmiyor. Birçok insan sene başında gelip kaydını yaptırıyor fakat yüzde 25’lere kadar düşüş oluyor. Ama Meral hanım 10 senedir düzenli bir şekilde bu derslere devam etti. Ben duyuyorum, dışarıda doktorların bu tip kursları reçetelerine yazdıklarını duyuyorum" şeklinde konuştu.



