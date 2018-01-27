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Hatay Valiliği askere yardım yollayanlara teşekkür etti

Valilik, internet sitesinden bir açıklama yaparak Mehmetçik'in bir ihtiyacının bulanmadığını belirtti ve yardım eden vatandaşlara teşekkür etti.

Detay Haber | 27.01.2018 - 18:45..
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Hatay Valiliği askere yardım yollayanlara teşekkür etti

TSK'nın bir hafta önce Afrin'den terör örgütlerini temizlemek ve sınır güvenliğini sağlamak için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na vatandaşlar da büyük ilgi gösteriyor.

Türkiye'nin dört bir yanından kadın-erkek, genç-yaşlı herkes bazen yiyecek, bazen kışlık giyecek yollayarak vatan için mücadele eden Mehmetçik'e yardım ediyor.

HAREKAT PLANLAR DOĞRULTUSUNDA SÜRÜYOR

Vatandaşların yaptığı bu yardımlarla ilgili Hatay Valiliği de bir açıklama yaptı. Yardıma ihtiyaç olmadığı belirtilen açıklama şu ifadelere yer verildi: "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik olarak başlattığı "Zeytin Dalı” harekâtı, Mehmetçiklerimizin üstün gayret ve yüksek fedakârlıkları sayesinde planlanan hedefler doğrultusunda sürdürülmektedir.

BİR İHTİYAÇLARI BULUNMUYOR

Bu süreçte ülkemizin her köşesinden Valiliğimizi arayan sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız, harekâtta görev alan personele moral desteği vermek ve onların yanında olduklarını göstermek maksadıyla çeşitli faaliyetlerde bulunmak ve onlara hediyeler ulaştırmak istemektedirler.

Konu hakkında ilgili makamlarla yapılan üst düzey değerlendirmeler neticesinde, Aziz Milletimizin hamiyetperverliğinin her türlü takdirin üzerinde olduğu, ancak Devletimizin gücü ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin mevcut imkânları ile Mehmetçiklerimizin bütün ihtiyaçlarının karşılandığı ve bugün itibariyle herhangi bir ihtiyaçlarının bulunmadığı hususunu saygı ile halkımızın bilgilerine sunar, vatandaşlarımızın bu konuda göstermiş olduğu yoğun destek için teşekkürlerimizi sunarız. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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