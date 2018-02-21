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Hatay'a 5 roket düştü

Zeytin Dalı Harekatı'nın yürütüldüğü Afrin'e sınırı bulunan Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bugün 3 ayrı noktaya 5 roket isabet etti.

İHA | 21.02.2018 - 19:04..
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TSK ve ÖSO güçleri tarafından Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türkiye-Suriye sınır hattında hareketlilik sürüyor.

CAN KAYBI YOK

YGP-PYD/PKK terör örgütleri tarafından atılan 5 roket Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki 3 ayrı noktaya düştü. Teröristlerce atılan roketlerin düştüğü noktalarda ölen ya da yaralanan olmadı.

Hatay'a 5 roket düştü

BÖLGEDE İNCELEME YAPILDI

Olay yerine Güzelce Jandarma Karakoluna bağlı unsurlar sevk edilirken Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ve Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayran da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Hatay'a 5 roket düştü

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