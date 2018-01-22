Hatay’da AFAD çadırına iki roket düştü

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye’nin Afrin bölgesinde bulunan teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın 3'üncü gününde, Kırıkhan ilçesine bağlı sınır köyü Kalatepe Mahallesi’nde AFAD tarafından kurulma çalışmaları devam eden çadırların olduğu bölgeye Afrin’den atılan 2 roket isabet etti. Olayın ardından bölgeye ambulanslar sevk edildi.

OLAY YERİNDE İNCELEME SÜRÜYOR

Olay yerine gelen ekipler, roketli saldırıda 1 TEDAŞ işçisinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda yaralanan 3 ÖSO askeri ise ambulans ile hastanelere kaldırıldı. Yetkililer olay yerindeki incelemelerini sürdüyor.