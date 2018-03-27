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Hatay'da etkisiz hale getirilen PKK'lıların son hali

Hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden Amerika'nın gönderdiği silahlar çıktı.

Haber Merkezi | 27.03.2018 - 09:38..
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Hatay'da etkisiz hale getirilen PKK'lıların son hali

İç savaşa yön vermek için terör örgütleriyle iş birliği yapan Amerika, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'ye tırlar dolusu silah ve mühimmat gönderdi.

SİLAHLAR BİZE DÖNDÜ

DEAŞ ile mücadele bahanesiyle teröristleri silahlandıran Amerikalılar, Türkiye'nin uyarılarına rağmen bu yardımlara ara vermedi.

Örgütün, DEAŞ ile mücadeleyi bahane göstererek elde etti silahlar, Türk askerine çevrildi.

MEHMETÇİK'TEN KAÇIŞ YOK

Hatay'da Mehmetçik ile çatışmaya giren 11 PKK'lı teröristin hepsi etkisiz hale getirildi.

Cesetleri kaldırmak için sarı torbalarla bölgeye giden Türk askeri, teröristlerin kullandığı Amerikan silahlarını da ele geçirdi.

Hatay'da etkisiz hale getirilen PKK'lıların son hali

AMERİKAN M-16'LARI

Operasyonla ilgili açıklama yapan Hatay Valiliği, "Bölgeye sevk edilen yakın hava desteği ile saat 19.00 sıralarında teröristlerin bulunduğu alan ateş altına alındığı operasyonda 11 teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirilmektedir. Ancak şu ana kadar 6 bölücü terör örgütü üyesinin cesedine ulaşılmıştır. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 4 adet M-16 tüfek 1 roket atar ve bir tabanca ile bunlara ait mühimmatlar ele geçirilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Hatay'da etkisiz hale getirilen PKK'lıların son hali

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