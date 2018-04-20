Hatay'da 'Künefe Çeviren Adam' heykelinin tepsisi çalındı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO), gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na layık görülen Hatay'da tanıtım için yapılan 'künefe çeviren adam' heykelinin elindeki bakır tepsi ortadan kayboldu.

Hatay Büyükşehir Belediyesince geçen hafta "Künefeciler Meydanı" olarak bilinen Ulus Meydanı'na yerleştirilen heykeldeki künefe tepsisinin yerinde olmadığını fark eden esnaf, durumu zabıta ekiplerine bildirdi.

"Künefe çeviren adam" heykelinin elindeki tepsinin çalındığını tespit eden ekipler tutanak tuttu.

"VERİN TEPSİMİZİ ALIN HAKİKİ KÜNEFE TEPSİSİNİ"

Hatay Büyükşehir Belediyesinin resmi Twitter hesabından hırsızlığa ilişkin şu paylaşımda bulunuldu:

"Antakya Köprübaşına diktiğimiz Künefeci Heykelinin elindeki künefe tepsisini ödünç alan kimselere sesleniyoruz. Verin künefe tepsimizi, alın hakiki bir tepsi künefeyi."





"TEPSİ 20 LİRA DEĞERİNDE"

Antakya Köprübaşı Esnafı Derneği Başkanı Mete Güneşer, gazetecilere, tepsinin 20 lira değerinde olduğunu söyledi.

Tepsinin fiyatının önemi olmadığını belirten Güneşer, "Bu, bizim halkımızı küçülten bir olaydır. Yetkililerden ricamız, bunu yapanların cezalandırılmasıdır. Bu olayın, bir kamu malına zarar diye görüp sorumlusunu bulsunlar. Heykelin elindeki bakır tepsiydi. Heykelimiz az çok ilgi de görüyordu, ziyaretçiler fotoğraf çekiniyordu. Ufak tefek katkısı oluyordu." diye konuştu.

"TADİLAT DOLAYISIYLA YERİNDE OLMADIĞINI DÜŞÜNDÜK"

Heykelin yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini ifade eden esnaf Ahmet Sevinç de hırsızların bulunmasını istedi.

Hayretler içinde kaldıklarını anlatan Sevinç, "Bu sabah dükkanımızı açtığımızda baktık ki heykelin elindeki künefe tepsisi yok. İlk önce tepsinin tadilat dolayısıyla yerinde olmayabileceğini düşündük ama vidaların kırıldığını ve zabıtanın tutanak tuttuğunu görünce çalındığını anladık. Tepsiyi çalan kişinin amacı nedir merak ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Esnaf Eren Raif Maraşlıoğlu ve İbrahim Ovale ise hırsızlık nedeniyle üzüldüklerini, fail ya da faillerinin cezalandırılmasını istediklerini dile getirdi.