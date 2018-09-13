Hatay’da orman yangını

Belen ilçesine bağlı Soğukoluk Yaylası’nda sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangının Soğukoluk Yaylası’ndaki yerleşim yerlerini tehdit etmesiyle bölgeye 20 arazöz, 5 su tankı, 11 itfaiye aracı ve iş makineleri sevk edildi.

Yangına havadan da 4 yangın söndürme uçağı ve 5 helikopter ile müdahale etti.

10 HEKTARLIK ALANDA ETKİLİ OLDU

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. İlk belirlemelere göre, yangının 10 hektarlık alanda etkili olduğu açıklandı.

1 EV ZARAR GÖRDÜ

Yangında çatısı ve pencereleri tutuşan ev, helikopterden bırakılan suyla yanmaktan kurtarıldı. Bir bölümü hasar gören evde yakınlarının oturduğunu söyleyen İskenderun İlçe Sağlık Müdürü Volkan Yeter, yangının söndürülmesi için bölge halkının da mücadele verdiğini vurguladı.

"CİĞERİMİZ YANIYOR"

Evdeki yaşlılar ile çocukların çıkarılarak, güvenli alana alındığını belirten Yeter, "Tüm bölge halkı yangının söndürülmesi için görevli ekiplere destek vermeye çalışıyor. Biz evlerimizden vazgeçtik. Ormanımız kurtulsun, onu istiyoruz. Çünkü şu anda ciğerimiz yanıyor." dedi.