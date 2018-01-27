Hatay'da Ortodoks kilisesine Türk bayrağı asıldı

TSK’nın Afrin’deki terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ’a yönelik düzenlenen ‘Zeytin Dalı Harekatı’na her kesimden destekler devam ediyor.

ÖN CEPHEDE TÜRK BAYRAĞI

Dini bayramlarda da birlik ve beraberlik mesajları vererek astığı pankartlar ile Müslümanların bayramlarını kutlayan İskenderun Ortodoks Kilisesi bu kez, TSK’nın Afrin’de terör örgütlerine karşı düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’na kilisenin ön cephesine astığı Türk bayrağı ile destek verdi.

Ortodoks kilisesinden, Mehmetçiğe Türk bayraklı destek VİDEO