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Hatay'da şaşırtan bölgesel yağmur

İskenderun ilçesinde yaklaşık 2 metre eninde 5 metre uzunluğundaki bir alana yağan yağmur, vatandaşları şaşırttı.

DHA | 27.05.2018 - 03:51..
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İskenderun'un işlek bölgesi olan Şehit Pamir caddesi Pac Meydanı'nda akşam saatlerinde gök gürültüsüyle birlikte yağmur başladı. Ancak meydanda yaklaşık 2 metre eninde 5 metre uzunluğundaki bir alana yağan yağmur görenleri şaşkına çevirdi. Bazı yayalar yağmurun altına girip çıkarken kimileri de ilginç olayı cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı.

Hatay'da şaşırtan bölgesel yağmur

"BİNALARDAN SU DÖKÜLÜYOR GALİBA"

Bazı vatandaşlar ise, "Binalardan su dökülüyor galiba" diyerek ilginç doğa olayına inanmakta güçlük yaşadı. Belli bir bölgeye yağan yağmur nedeniyle araç trafiği de kilitlendi. Yaklaşık yarım saat süren yağmurun kesilmesiyle hayat normale döndü.

Hatay'da şaşırtan bölgesel yağmur

BÜNYAMİN SÜRMELİ: GÖRÜLMEMİŞ BİR DURUM DEĞİL

İskenderun'da şaşkınlığa yol açan bölgesel yağış ile ilgili olarak CNN Türk Televizyonu Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, şöyle dedi:

"Bu havadaki konvektif hareketin küçük bir alanda yakaladığı su buharını yere yağış olarak bırakması durumu. Kısa sürelidir. Görülmemiş bir durum değil ancak çok sık görülmüyor. Havada bu tür karışımlar olur. Ülkemizde çok sık görülen bir şey olmadığı için dikkat çekti."

Hatay'da şaşırtan bölgesel yağmur

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