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Hatay'da Suriyeliler film gibi operasyonla yakalandı

Hatay'da kontrol noktasından kaçan hafif ticari aracın açılan kapısında içine atlayan polis memuru, şoförü etkisiz hale getirdi.

23.03.2017 - 12:33
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Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya çevreyolu Ekinci Kavşağı'nda şüphelendikleri 3 kişinin olduğu hafif ticari aracı durdurdu.

POLİS, ARACIN KAPISINDAN İÇİNE ATLADI

Kontrol noktasında sürgülü kapısı açılan aracın sürücüsü, arama yapılmasından kurtulmak için tekrar harekete geçti. 1 polis memuru da ani hamleyle kaçan aracın kapısından içine atladı.

Hatay'da Suriyeliler film gibi operasyonla yakalandı VİDEO

SURİYELİ ARAÇTAN ATLAYIP KAÇTI

Polisin durdurmaya çalıştığı Suriyeliler'den biri, araçtan atlayıp kaçtı. Polis memuru, şoförü yaklaşık 1 kilometre sonra etkisiz hale getirerek aracı durdurmayı başardı. Şoför gözaltına alınırken diğer Suriyeli de araçtan inip buğday tarlasına yöneldi ancak peşlerindeki özel hareket polislerine yakalandı.

Hatay'da Suriyeliler film gibi operasyonla yakalandı

UYUŞTURUCU HAP ÇEVREYE SAÇILDI

Bu arada yola attığı poşetteki uyuşturucu hap çevreye saçıldı. Polisler yoldan 1000 captagon hapı toplarken isimleri açıklanmayan 2 Suriyeli sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Hatay'da Suriyeliler film gibi operasyonla yakalandı

1'İ TUTUKLANDI

İfadeleri tamamlanan Suriyelilerden 1'i sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanırken diğeri adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı, kaçan Suriyeli aranıyor.

Hatay'da Suriyeliler film gibi operasyonla yakalandı

Hatay'da Suriyeliler film gibi operasyonla yakalandı

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