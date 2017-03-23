Hatay'da Suriyeliler film gibi operasyonla yakalandı

1 Putin'den İngiltere Başbakanı'na taziye mesajı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Londra'da dün gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle May'e taziyelerini sundu.

2 BBC'nin referandum sınavına AK Parti'den cevap BBC Türkçe'nin hazırladığı 10 soruda referandumla ilgili ne biliyorsunuz anketine AK Parti'den hem cevap hem de tepki geldi.

3 İngilizlerin son umudu: Meral Akşener İngiliz Financial Times, Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olabilecek tek lider olduğunu yazdı.

4 Çocuk sahibi olmak ömrü uzatıyor İsveç'te yapılan bir araştırmada, çocuk sahibi olmak hem kadınların hem de erkeklerin ömrünü uzattığı ortaya çıktı.

5 4 ayaklı 2 omurgalı doğan bebek ameliyat edildi Fildişi Sahili'nde dört ayaklı ve iki omurgalı doğan Dominique adlı bebek, asalak ikizinden başarılı bir operasyonla kurtarıldı.

6 F-16 pilotlarının çoğu FETÖ'cü çıktı Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli hakkında hazırlanan iddianamede F-16 pilotlarının neredeyse tamamının FETÖ'cü olduğuna yer verildi.