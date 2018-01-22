Hatay'da Türk askeri kurban kesilerek uğurlandı

Hatay'da yaşayan yörüklerin cadırından Türk tanklarını gören bir Türk annesi Mehmetçik'i ziyaret etti. "Ayağına taş değmesin" diyerek dua eden kadın, kurban kesiminin ardından askerlerimiz için dua etti.

ÇADIRLARINDAN ÇIKIP MEHMETÇİK'İN YANINA GİTTİLER

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'den terör örgütlerini temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na katılması için Hatay'dan da askeri sevkiyat yapıldı. Hatay sınırında bulunan Türk tanklarını görenlerin, evlerinden ve çadırlarından çıkarak yanlarına gidip dua etmesi duygulu anların yaşanmasına neden oldu.

Hatay'da Mehmetçik'i Türk analar uğurladı VİDEO