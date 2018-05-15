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Hatay'da uçurtma şenliği

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Türk ve Suriyeli öğrenciler için uçurtma şenliği düzenlendi.

AA | 15.05.2018 - 17:00..
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Devrent Mesire Alanı'ndaki etkinliğe Yavuz Selim İlkokulu ve Özgürlük Esintileri Geçici Eğitim Merkezinde öğrenim gören çok sayıda çocuk katıldı. Çocuklar daha sonra dağıtılan uçurtmaları uçurdu. Çeşitli oyunların da oynandığı etkinlikte çocuklar doyasıyla eğlendi.

Hatay'da uçurtma şenliği

TÜRK VE SURİYELİ ÇOCUKLAR KAYNAŞTI

Yavuz Selim İlkokulu Müdürü Hasan Duman Yurtseven, savaş nedeniyle zor günler geçiren çocuklar için birçok proje gerçekleştirdiklerini anımsatarak, Türk ve Suriyeli çocukların kaynaşması adına da uçurtma şenliği düzenlediklerini kaydetti.

Hatay'da uçurtma şenliği

Hatay'da uçurtma şenliği

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