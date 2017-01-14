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Hataylı şehide son veda

Bitlis’te şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Veysel Şirin gözyaşları arasında memleketi Hassa’da toprağa verildi.

14.01.2017 - 18:55
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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Veysel Şirin(36)’in Türk bayrağına sarılı naaşı, Hatay’ın Hassa ilçesi Akbez Mahallesinde getirildi.

Hataylı şehide son veda

Burada alınan helalliğin ardından şehidin naaşı Akbez Merkez Camiiine getirdi. Akbez Merkez Camiisinde düzenlenen tören alanına getirilerek, burada öz geçmişleri okundu.

Hataylı şehide son veda

 

VALİ DE CENAZEYE KATILDI

Törende vatandaşlar tarafından tekbirler getirildi. Kur-an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Tabuta sarılarak ağlayan eşi Servet Şirin, kızları Yağmur, Yasemin ve oğlu Mehmet Kaan tabuta sarılarak şehit babalarının ardından gözyaşı döktüler.
Törene, Hatay Valisi Erdal Ata, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Askerlerin omuzlarında taşıdığı şehidin naaşı kılınan cenaze namazının ardından Akbez Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Hataylı şehide son veda



Hataylı şehide son veda

Hataylı şehide son veda

Hataylı şehide son veda




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