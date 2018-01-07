'Hatıra paraların hepsi birer tarih taşıyor'

Para ve pul koleksiyoneri Vedat Duman, darphanenin 550'nci kuruluş yıldönümü anısına, Fatih Sultan Mehmet'in adına bastırdığı altın sikkenin görseliyle basılan gümüş hatıra paranın özel olmasına rağmen yeterince bilinmediğini ve sayıca az olduğunu söyledi.

Pek çok dergide pul ve para koleksiyonculuğu üzerine yazılar yazan, yaklaşık 60 yıldır kendisini para ve pul koleksiyonerliğine adayan ve okullarda bu konuda dersler veren Duman, Türkiye'de ilk "hatıra para"nın 1970'de basıldığını dile getirdi.

Koleksiyoner Duman, darphanenin 550'nci kuruluş yıldönümü anısına 10 Kasım 2017'de 2 bin adet basılan son hatıra paranın ise sayıca az kişide bulunduğunu, kendisinin 10 tanesini koleksiyonuna eklediğini belirtti.

ÜZERİNDE FİYAT OLMAYAN HATIRA PARALAR "MADALYON" OLARAK ADLANDIRILIYOR

"Türkiye'de değil de bu para Avrupa'da çıkarılmış olsaydı bir saat içinde biterdi. Maalesef hiç kimse hatıra paranın değerini bilmiyor. Çok yeni ve güzel bir para. 925 ayar gümüş, 31,4 gram. Bu parayı tanıtalım çünkü özel bir para." diyen Duman, hatıra paralara değer verilmesi gerektiğine, çok pahalı olmayan bu paraların gelecek için önemli tarihi değerler arasında bulunduğuna işaret etti.

Fatih Sultan Mehmet'in kendi adına bastırdığı ilk altın sikkenin görselinin bulunduğu hatıra paranın üzerinde 20 lira yazdığını ama bunun prosedür olarak basıldığını, üzerinde fiyat olmayan hatıra paraların "madalyon" olarak adlandırıldığını aktardı.

"15 Temmuz" anısına 5 bin adet basılan ve şu anda piyasada bulunmayan hatıra para ile 2016'da "Kut'ül Amare Zaferi"ni anmak için 2 bin adet basılan hatıra paraları da koleksiyonuna eklediğini söyleyen Duman, bu paraların gelecekte önemli birer tarihi materyal olacağının altını çizdi. Duman, "Darphanesi olan ülkeler güçlü ülkelerdir. Bu yüzden hatıra paralara önem vermeliyiz. Maalesef hatıra paraların varlığı pek bilinmiyor. Hatıra para ürünlerinin hepsi birer tarih taşıyor. Hepsinin üstünde bir anı var." değerlendirmesinde bulundu.