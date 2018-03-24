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Hava Kuvvetleri Komutanlığında 672 personel açığa alındı

Hava Kuvvetleri Komutanlığında harekat, istihbarat ve hedeflerin belirlendiği merkezlerde görev yapan 672 muvazzaf asker geçici görevden uzaklaştırma kararıyla açığa alındı.

İHA | 24.03.2018 - 11:59..
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Görevden uzaklaştırılanlar arasında, Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkanlığında görevli Hava Pilot Kurmay Albay C.Ş., Genelkurmay Karargahındaki Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezinde görevli Hava Pilot Kurmay Albay Ö.Ö., Hava İstihbarat Kurmay Albay C.A. gibi Afrin ve PKK hedefleri de dahil tüm hava harekatlarındaki hedeflerin belirlendiği birimde görev yapanlar da var.

Amasya Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı Harekat Komutanlığında görevli Hava Pilot Kurmay Albay H.A., dünyadaki en büyük hava harekatı tatbikatlarının yapıldığı Konya 3. Ana Jet üs Komutanlığındaki Anadolu Kartalı Eğitim Merkezinin Komutanı Hava Pilot Kurmay Yarbay A.A.Ç de görevden alınanlar arasında bulunuyor.

BEYLİK SİLAHLARI ALINDI

Açığa alınan subay ve astsubaylar görev yaptıkları komutanlıklarda beylik silahları alınarak görevlerinden uzaklaştırıldı.

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