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Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı kararı

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6'sı eski pilot 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi | 31.08.2018 - 10:09..
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 6'sı eski pilot 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

18 ÜSTEĞMEN İLE 4 TEĞMEN

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgütün mahrem imamlarıyla sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 18 üsteğmen ve 4 teğmen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 6'sının eski pilot olduğu belirtildi.

14 İLDE OPERASYON

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında zanlıların yakalanması için Ankara'nın da aralarında bulunduğu 14 ilde operasyon düzenledi.

Şu ana kadar 8 şüphelinin gözaltına alındığı, zanlıların ifade işlemleri için Ankara'ya getirileceği öğrenildi.

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