Hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, halen mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların yaşandığı yurtta, Pazartesi gününden itibaren kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisinde kalacağının tahmin edildiğini açıkladı.

Soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (8-16 derece) azalarak mevsim normallerinin altına inmesinin beklendiği ve hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte kuzey, iç ve doğu kesimlerde kar yağışları görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

İstanbul’da genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışın Salı gecesi ve Çarşamba günü kentin kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar olarak görüleceği, Ankara’da Pazartesi akşam saatlerinde yağmur olarak başlayacak yağışın Salı akşamı soğumayla birlikte karla karışık yağmura döneceği, Çarşamba günü ise aralıklı hafif kar yağışı meydana geleceği tahmin ediliyor.

Bugün akşam saatlerinden itibaren Trakya, Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında yağışların başlaması bekleniyor.

YURT GENELİNDE PARÇALI BULUTLU BİR HAVA BEKLENİYOR

Yarın yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Samsun ve Çorum çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.

Salı günü ise yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak olarak başlayacak yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, ve İç Anadolu’nun kuzeyinde karlar karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi bekleniyor.

SOĞUK HAVA YURDU CUMA GÜNÜ TERK EDECEK

Çarşamba günü ise yurdun genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Göller yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Perşembe günü ise yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Soğuk ve yağışlı sistemin Cuma günü yurdu terk etmesi bekleniyor.