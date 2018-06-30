Havadan çekim: AKM'de son durum

Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'nden geriye kalan hafriyat yığını havadan görüntülendi.

Yan tarafta bulunan otoparkın da yıkım çalışmaları başladı.

Yıkımı tamamlanan AKM havadan görüntülendi VİDEO

HAFRİYAT ÇALIŞMALARI

Havadan çekilen görüntülerde; Taksim Meydanı'nın alışılmış silüetinin boş kaldığı görüldü.

Eski Atatürk Kültür Merkezi'nin hafriyatları toplanmaya devam ediyor.

Yeni yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'nin resimleri ise inşaatı çevreleyen duvarlarda sergileniyor.

YENİ PROJE MÜTHİŞ

İnşa edilecek yeni kültür merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak.

Yeni binanın en üst katında ise ikinci köprüden tarihi yarımadaya uzanan manzaraya sahip bir restoran yer alacak. Yeni AKM’de binanın dış cephesi büyük bir ekrana dönüştürülecek şekilde inşa edilecek.

Bu sayede Taksim Meydanı’ndaki vatandaşlar binanın dışına yansıtılan tiyatro, bale, opera gibi etkinliklerin temsillerini izleme imkanı yakalayabilecek.

Atatürk Kültür Merkezi’ne uzanan araç trafiği ise yer altı tüneline taşınacak ve merkez önü araç trafiğine kapalı hale getirilecek.





2019'UN İLK ÇEYREĞİNDE AÇILIYOR

Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) ise 2019’un ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. AKM’nin yeni binasının mimarlığını AKM’nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor.





Yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Projesi VİDEO



