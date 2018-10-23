Polisliği bırakıp pilot oldu

Atatürk Havalimanı'nda polis memuru olarak görev Musa Aslan, hayalini kurduğu pilotluk için çalışmalara başladı. Ders alan, İngilizce öğrenen ve mesaisi dışında sınavlara hazırlanan Aslan, pilot olmayı başardı.
Polisliği bıraktı pilot oldu VİDEO
UÇMAK ÇOCUKLUK HAYALİYDİ
İzlediği pilotları örnek alan, sınavlara hazırlanan polis memuru sonunda başardı; o artık bir pilot.
"Pilot olmak, uçmak çocukluk hayalimdi" diyen Aslan, internetten İngilizce öğrenerek sınavlara hazırlandı.
Havalimanında çalışmaya başladığı ilk gün kararını verdiğini söyleyen Musa Aslan, "Bir gün ben de o kokpite bineceğim dedim" dedi.