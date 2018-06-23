Havalimanını istemeyenler havalimanının ismini tartışıyor

Kanal İstanbul, 3. köprü, 3. Havalimanı'na canhıraş bir biçimde karşı olanlar, bugün ismine karar vermek istiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçağın ilk uçuşunu gerçekleştirdiği havalimanı için çeşitli isim talepleri var.
İSTEMEDİKLERİ HAVALİMANINA İSİM SEÇİYORLAR
Mersin Şehir Hastanesi'ni karalamak adına yalan haber üreten Fox TV spikeri Fatih Portakal da bu tartışmaya katıldı. Muhalefetin hırçın ve saldırgan yandaşı Portakal, istemediği havalimanına isim önerisinde bulunmaktan çekinmedi.
Fatih Portakal'dan yeni havalimanına isim önerisi VİDEO
"ATATÜRK OLSUN"
Programının konsepti dahilinde sosyal medyada #Atatürkolsun hashtag'i açan Portakal, kapanacak olan havalimanının adının "Atatürk" olduğunu hatırlatarak ismin taşınması gerektiğini söyledi.