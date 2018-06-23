Havalimanını istemeyenler havalimanının ismini tartışıyor

Erzincan'ın Ekşisu Mesire alanının çehresi tamamen değişiyor. Ağaçlandırmadan yürüyüş yoluna, oyun alanlarından otoparkına kadar yenilenme çalışmaları devam ediyor.

CHP Muğla birinci sıra vekil adayı Mürsel Alban’ın 2010 yılından itibaren ortağı olduğu şirkette tek sigortalı çalışan olarak gözüktüğü ve 8 yıl boyunca hasta raporu alarak para aldığı belirlendi.

İstanbul Yeni Havalimanı'nın bitmesi ve test uçuşlarından bitmesinin ardından ismi ne olacak tartışmaları başladı.

Dünyanın 122 ülkesine hizmet sağlayan ve en hızlı büyüyen hava kargo markası olan Turkish Cargo, 16 aylık 3 zürafayı Johannesburg’tan İstanbul aktarmalı olarak Tahran’a başarılı bir şekilde ulaştırdı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Cocu'yu değerlendiren Rıdvan Dilmen, Hollandalı çalıştırıcının sarı-lacivertli ekibe uygun olduğunu ifade etti.

1 Bahçeli yeni dönemde hükümete bakan vermek istemiyor MHP Lideri Bahçeli, MHP'nin sadece Meclis'te güçlü olmasına yönelik adımlar atacağını açıkladı.

2 Rusya'dan Arnavutluk'a UÇK mesajı İsviçre'nin Arnavut asıllı yıldızları Shaqiri ve Xhaka, Sırbistan'a attıkları gollerden sonra Arnavutluk'u andılar.

3 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu daveti kabul etmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişimi sonrası yapılan Yenikapı organizasyonuna Kemal Kılıçdaroğlu'nu da davet ettiğini söyledi. Erdoğan, "Katılmayacağını söyledi. Çünkü o darbeye karşı değildi" dedi.

4 Çipras Euro Grubu Toplantısı'nda kravat taktı Kravat takmayan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ülkesinin borcunun kreditörler tarafından hafifletilmesi üzerine kravat takarak konuşma yaptı.

5 IMF, Türkiye ile ilgili iddiaları yalanladı IMF tarafından "IMF'nin, Türkiye'nin kapısını çalma ihtimaline karşı hazırlık yaptığı ve acil durum grubu oluşturduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

6 Kılıçdaroğlu seçimin 2. tura kalacağını düşünüyor CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, anket yaptırmadıklarını ancak anket sonuçlarına göre seçimin ikinci tura kalacağını, HDP'nin de barajı aşacağını söyledi.