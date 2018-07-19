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Havalimanı'nın 3'üncü katından düşen bebek yoğun bakımda

Milas-Bodrum Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde, Rus uyruklu 22 aylık bebek, 9 metre yükseklikten aşağıya düştü. Rus bebek yaşam mücadelesi veriyor.

İHA | 19.07.2018 - 09:29..
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Milas-Bodrum Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde, Rus uyruklu 22 aylık bebek cam korkuluklardan düştü. Yaklaşık 9 metre yükseklikten aşağıya düşen bebek, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor.

Havalimanı'nın 3'üncü katından düşen bebek yoğun bakımda

9 METREDEN BOŞLUĞA DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre; Bodrum’dan Rusya’ya dönmek isteyen aile, Milas-Bodrum Havalimanı Dış Hatlar Terminaline geldi. Burada; 22 aylık Rus bebek Gordeı M. kenardaki cam korkulukların köşesinden, 9 metrelik boşluğa düştü.

3. kattaki Milas-Bodrum Havalimanı Dış Hatlar Terminali Giden Yolcu Kapısı’nın bulunduğu alandan, 9 metre yükseklikten mermer zemine düşen bebek yaralandı.

Havalimanı'nın 3'üncü katından düşen bebek yoğun bakımda

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Ağır yaralı halde, Özel İzan Sağlık Hastanesine kaldırılan bebek; ameliyata alındı. Rus bebek, ameliyatının ardından yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermeye başladı. Yaşanan kazanın ardından Milas Kaymakamı Eren Arslan; Rus aileye geçmiş olsun dileklerini ileterek, olayla ilgili inceleme başlatıldığını ifade etti.

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