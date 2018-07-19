Havalimanı'nın 3'üncü katından düşen bebek yoğun bakımda

1 ABD'li patron çalışanına kendi arabasını hediye etti ABD'de bir adam ilk iş gününe geç kalmamak için 32 kilometre yol yürüyünce patronu, kendi arabasını çalışanına hediye etti.

2 Türkçe Yeterlik Sınavı 28 Temmuz'da yapılacak Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından, Türkçe'yi yabancı ya da ikinci dil olarak öğrenen bireylerin okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini ölçmek amacıyla düzenlenen sınav 28 Temmuz'da.

3 Hulusi Akar: Teröristleri takibe devam ediyoruz Milli Savunma Bakanı Akar, "Çok şükür yukarıdan aşağı süpüre süpüre bu alçak teröristleri hudutlarımızın dışına attık, teröristleri takibe devam ediyoruz." dedi.

4 İstanbul konut satışlarında da ilk sırada Türkiye genelinde yapılan bir araştırmaya göre; Türkiye'de 2018 Haziran ayında 119 bin 413 konut satıldı.

5 Bakan Selçuk, tebrik çiçeklerini okullara gönderiyor Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, göreve başlaması dolayısıyla kendisine gönderilen tebrik çiçeklerini, okullara yolluyor.

6 Rusya'nın Karadeniz'e bakan kıyılarında hortum Rusya'nın Gelendzhikskaya Limanı'na balık tutmak için gelen balıkçıların 500 metre uzağında meydana gelen hortum, balıkçıları korkuttu.