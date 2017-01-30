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Havalimanının duvarları bile buz tuttu

Ağrı’da dondurucu soğuklar nedeniyle havalimanının duvarları bile buz tutarken, kimi vatandaşlar araçlarını battaniyeye sardı

30.01.2017 - 09:48
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Ağrı’da etkili olan kar yaşının ardından çatılarda biriken kar kütlelerini 30-40 liraya temizleyen işçiler, adeta ölüme meydan okuyorlar.

Havalimanının duvarları bile buz tuttu

Beline bağladığı ipin ucunu diğer arkadaşına tutturarak kar kütlesini temizleyen işçiler, zaman zaman düşme tehlikesi yaşıyorlar. Çatılarda kar kütlesi temizleme esnasında sokak ve caddelerde yeterli önlem alınmaması nedeniyle vatandaşlar da zor anlar yaşıyor.Havalimanının duvarları bile buz tuttu

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanın çatısında eriyen kar suyunun duvarda akması sonucu metrelerce buz kütlesi oluştu.

Havalimanının duvarları bile buz tuttu

Duvarlardaki Ahmed-i Hani Havalimanı yazısını buz kütlesi kaplarken, bunu gören yolcular da şaşkınlık yaşadılar.

Kentte etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle bazı vatandaşlar da araçlarını battaniyeyle sararak korumaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.

Havalimanının duvarları bile buz tuttu

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