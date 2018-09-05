taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6796
Euro
7.7501
Altın
1193.75
Borsa
93189.27

Havaya ateş açan Spor İl Müdürü'ne uzaklaştırma cezası

Şanlıurfa'daki Kardeşlik ve Spor Projesi kapsamında sıra gecesi düzenlendi. Gecede silahını ateşleyen Müdür Hakan K., görevinden uzaklaştırıldı.

DHA | 05.09.2018 - 03:31..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Yapılan sıra gecesinde tabancayla havaya ateş açtığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan K., görevden uzaklaştırıldı.

Havaya ateş açan Spor İl Müdürü'ne uzaklaştırma cezası

Havaya ateş açan Spor İl Müdürü'ne uzaklaştırma cezası VİDEO


SOSYAL MEDYA BAŞINA İŞ AÇTI

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından geçtiğimiz Ağustos ayında düzenlenen Kardeşlik ve Spor Projesi kapsamında 5 farklı spor branşından oluşan organizasyon düzenlendi. Etkinliğe farklı şehirlerden katılan sporcu ve bakanlık yöneticilerine bağ evindeki havuz başında sıra gecesi düzenlendi.

Düzenlenen gecede türkücü Onur Şan, okuduğu parçalarına eşlik eden Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan K., kime ait olduğu öğrenilmeyen tabancayla peş peşe havaya ateş açtı. Hakan K.'nın tabancayla ateş açması görüntüleri bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alması üzerine, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca da hakkında idari soruşturma açılan Hakan K.'nın mahkeme soruşturması tamamlanana kadar görevinden uzaklaştırılmasına karar verildi. Soruşturma sürüyor.

Havaya ateş açan Spor İl Müdürü'ne uzaklaştırma cezası


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan: Af için değerlendirme yapabiliriz

Erdoğan: Af için değerlendirme yapabiliriz

153
Mehmetçiğin merhameti yakaladığı teröristi sakinleştirdi

Mehmetçiğin merhameti yakaladığı teröristi sakinleştirdi

123
Erdoğan'dan yerel seçimler için ittifak sinyali

Erdoğan'dan yerel seçimler için ittifak sinyali

60
Mistura'dan Erdoğan ve Putin'e çağrı: İdlib için görüşün

Mistura'dan Erdoğan ve Putin'e çağrı: İdlib için görüşün

17
Aydın'da 700 turisti ağırlayan otele icra

Aydın'da 700 turisti ağırlayan otele icra

10
Japonya'da çıkan tayfun korku salıyor

Japonya'da çıkan tayfun korku salıyor

13
Irak'ta protestocular valilik binasını ateşe verdi: 8 ölü

Irak'ta protestocular valilik binasını ateşe verdi: 8 ölü

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM