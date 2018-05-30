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Hawaii kaynamaya devam ediyor

ABD'nin tatil cenneti Hawaii'de 3 Mayıs'tan beri lav kaynamaları devam ediyor. Sızıntının durmadığı ana kraterden gaz ve lav püskürüyor. Bölgedeki durum giderek kötüleşiyor.

Haber Merkezi | 30.05.2018 - 08:37..
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Dünyanın en gözde tatil beldelerinden biri olan Hawaii, 3 Mayıs'tan beri devam eden volkanik patlamalarla sarsılıyor. 5 şiddetinde başlayan bir depremden birkaç saat sonra patlayan Hawaii Kilauea yanardağı o günden beri durmaksızın lav püskürtüyor.

Hawaii kaynamaya devam ediyor


YERLEŞİM YERLERİNİ YUTTU

Kiluea Yanardağı'nda durmayan lav hareketliliği, şehir merkezi ve yerleşim yerlerini de tehlike altına alıyor. Özellikle ana krater ile birlikte 22 ayrı çatlaktan sızan lavlar evleri ve tatil merkezlerini lav altında bıraktı. Lavların değdiği yerlerde sert tabakalar oluştu.

Hawaii kaynamaya devam ediyor

ZEHİRLİ GAZLAR SIZIYOR

Kilauea'dan fırlayan araba büyüklüğünde parçalar ile zehirli gazla bölge sakinleri için en büyük tehdit. Özellikle zehirli gazların artık bir bulut tabakası oluşturduğu adada tahliyeler gerçekleştirildiyse de kalan siviller arasında gaz zehirlenmelerinin de yaşanmaya başlandığı belirtiliyor.

Hawaii kaynamaya devam ediyor

Sivil savunma yetkilileri volkanın duman yoğunluğunun hafta sonundan beri üç kat arttığını söyleyerek tehlikenin henüz devam ettiğini belirtti.

Hawaii kaynamaya devam ediyor

ADA İÇİN SEFERBERLİK

Hawaii'de yaşanan volkanik felaket, bölge halkına yardım için harekete geçirtti. ABD çevresinde bölge felaketzede gönderilmek üzere erzak ve kumanya toplanırken, Washington'da ulusal yetkililer bölgedeki felaket planları üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Hawaii kaynamaya devam ediyor

 

 

 

 

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