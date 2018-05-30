Hawaii kaynamaya devam ediyor

Dünyanın en gözde tatil beldelerinden biri olan Hawaii, 3 Mayıs'tan beri devam eden volkanik patlamalarla sarsılıyor. 5 şiddetinde başlayan bir depremden birkaç saat sonra patlayan Hawaii Kilauea yanardağı o günden beri durmaksızın lav püskürtüyor.





YERLEŞİM YERLERİNİ YUTTU

Kiluea Yanardağı'nda durmayan lav hareketliliği, şehir merkezi ve yerleşim yerlerini de tehlike altına alıyor. Özellikle ana krater ile birlikte 22 ayrı çatlaktan sızan lavlar evleri ve tatil merkezlerini lav altında bıraktı. Lavların değdiği yerlerde sert tabakalar oluştu.

ZEHİRLİ GAZLAR SIZIYOR

Kilauea'dan fırlayan araba büyüklüğünde parçalar ile zehirli gazla bölge sakinleri için en büyük tehdit. Özellikle zehirli gazların artık bir bulut tabakası oluşturduğu adada tahliyeler gerçekleştirildiyse de kalan siviller arasında gaz zehirlenmelerinin de yaşanmaya başlandığı belirtiliyor.

Sivil savunma yetkilileri volkanın duman yoğunluğunun hafta sonundan beri üç kat arttığını söyleyerek tehlikenin henüz devam ettiğini belirtti.

ADA İÇİN SEFERBERLİK

Hawaii'de yaşanan volkanik felaket, bölge halkına yardım için harekete geçirtti. ABD çevresinde bölge felaketzede gönderilmek üzere erzak ve kumanya toplanırken, Washington'da ulusal yetkililer bölgedeki felaket planları üzerinde çalışmaya devam ediyor.