Hawaii yanardağını binlerce kişi izlemeye gidiyor

ABD'nin turizm cenneti Hawaii'de yanardağ faaliyetleri devam ediyor. Kilauea Yanardağı'nda yaşanan patlamalar nedeniyle bölgede şehir merkezinin içinde lav akıntıları yaşanıyor.

TURİST AKINI YAŞANIYOR

Bölgede yaşanan yanardağ patlamaları ve lav akıntıları, çevre için bir felaket iklimi oluştursa da adadaki aktif turizm halen devam ediyor.

Patlamalar sırasında Kapoho bölgesindeki Pasifik Okyanusu’na akan lavlar turistler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Özellikle yakında bulunan tur tekneleri ile devamlı olarak bölgeye turist kafilesi taşınıyor. Teknelerdeki turistler adanın çevresinde yaşanan volkanik patlamaların fotoğraflarını çekiyor.

VOLKANİK PATLAMALA