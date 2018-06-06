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Hawaii yanardağını binlerce kişi izlemeye gidiyor

ABD’nin Hawaii Eyaleti’nde yer alan Kilauea Yanardağı'ndaki patlamalar devam ediyor. Kapoho bölgesindeki Pasifik Okyanusu’na akan lavları izlemeye binlerce turist geliyor.

Haber Merkezi | 06.06.2018 - 08:49..
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ABD'nin turizm cenneti Hawaii'de yanardağ faaliyetleri devam ediyor. Kilauea Yanardağı'nda yaşanan patlamalar nedeniyle bölgede şehir merkezinin içinde lav akıntıları yaşanıyor.

Hawaii yanardağını binlerce kişi izlemeye gidiyor

TURİST AKINI YAŞANIYOR

Bölgede yaşanan yanardağ patlamaları ve lav akıntıları, çevre için bir felaket iklimi oluştursa da adadaki aktif turizm halen devam ediyor.

Hawaii yanardağını binlerce kişi izlemeye gidiyor

Hawaii yanardağını binlerce kişi izlemeye gidiyor

 

Patlamalar sırasında Kapoho bölgesindeki Pasifik Okyanusu’na akan lavlar turistler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Özellikle yakında bulunan tur tekneleri ile devamlı olarak bölgeye turist kafilesi taşınıyor. Teknelerdeki turistler adanın çevresinde yaşanan volkanik patlamaların fotoğraflarını çekiyor.

Hawaii yanardağını binlerce kişi izlemeye gidiyor

VOLKANİK PATLAMALA

Hawaii'de 4 Mayıs'ta meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki deprem Kilauea yanardağını faaliyete geçirmişti. Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lavlar şu ana kadar 117 evi kül etti.

Yanardağın faaliyete geçmesinin ardından Puna bölgesinden binlerce kişi tahliye edildi.

Püsküren lavların toplamda 20 kilometrekarelik alana yayıldığı belirtiliyor.

Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea Yanardağı'nda 1983'ten bu yana patlamalar oluyor.

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