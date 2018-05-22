taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.258
USD
4,5736
EURO
5,3930
ALTIN
189,91
PETR
79,4700

Hawaii'de gökyüzünü zehirli bulutlar kapladı

ABD'nin Hawaii eyaletinde faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan çıkan lavların okyanusa ulaşması, asit ve zehirli gaz taşıyan bulutları meydana getirdi.

Haber Merkezi | 22.05.2018 - 08:20..
  1. Haberler
  2. Dünya

Hawaii'de iki hafta önce başlayan volkanik hareketler, adayı felaketin eşiğine getirdi. Bir volkan adası olan Hawaii'de alışılagelmişin dışında yaşanan yanardağ patlamalarında her yer lav ve kor alev altında kalırken, yangınlar meydana geldi.

Yangınları da büyüten bir başka tehlike de zehirli gaz salınımlarıyla yaşanıyor.

Hawaii'de gökyüzünü zehirli bulutlar kapladı

ZEHİRLİ BULUTLAR OLUŞTU

Bir yandan lav akıntıları okyanusa kadar ulaşırken, diğer yandan da ana krater hattından zehirli gazlar tütüyor. Kilauea Yanardağı'ndan çıkan lavların okyanusa ulaşması sonucu asit taşıyan bulutlar kütleleri oluştu.

Hawaii'de gökyüzünü zehirli bulutlar kapladı

Gaz kütlelerinin bulut haline gelip gökyüzünde yer edinişi, sızan azlardan daha büyük bir tehlike oluşturuyor. Bir yandan asit yağmurlarına sebep olacak olan bulut kütleleri, diğer yandan da zehirlenme ve ölüm vakalarını artmasına neden olabilir.

Hawaii'de gökyüzünü zehirli bulutlar kapladı

EVLERİ YUTTU

Çevrede oluşan çatlaklardan lavlar, her yerden püskürürken, ana volkandaki zehirli gaz sızıntıları da devam ediyor. Ayrı kollardan çıkan lavlar önüne gelen her şey süpürürken, lavların arasında kalan onlarca ev yanarak kül oldu.

Hawaii'de gökyüzünü zehirli bulutlar kapladı

Hawaii'de lavlar kaynamaya devam ediyor ViDEO

O evleri havadan görüntüleyen ekipler, dehşetin büyüklüğünü ortaya çıkardı.

Hawaii'de gökyüzünü zehirli bulutlar kapladı

TAHLİYELER DEVAM EDİYOR

Lavlar nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı. Bölgeden tahliyeler sürüyor. Evlerini terk etmek zorunda kalanlar, güvenli bölgede oluşturulan iki sığınağa yerleştiriliyor.

Hawaii'de gökyüzünü zehirli bulutlar kapladı

Hawaii, iki hafta önce de 6.9 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı. Bölgedeki son 40 yılın en şiddetli depremi, Kilau Yanardağı'nı faaliyete geçirmişti. Kasabaya inen lavlar nedeniyle bölgeden yaklaşık iki bin kişi tahliye edildi. Yanardağın bir süre daha lav püskürtmesi bekleniyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
ABD'den Kim'e ikinci Kaddafi tehdidi
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD ile nükleer bir anlaşma yapmaması durumunda "Kuzey Kore'nin akıbetinin Libya gibi olabileceğini" söyledi
Kuzey Kore'ye uluslararası basın akını
Batı ülkeleri ve Çin haber kuruluşlarından yaklaşık 25 gazeteci, Kuzey Kore'nin nükleer tesisini kapatmasına tanıklık etmek üzere bugün Kuzey Kore'ye gittiler
Endonezya'da Merapi Yanardağı alarmı
Endonezya'nın Orta Cava bölgesindeki Merapi Yanardağı için 2. seviyede alarm verilerek yakınlarında yaşayanların güvenli bir bölgeye tahliyesi sağlandı.
Şam yıllar sonra rejimin eline geçti
Suriye yönetimi, başkent Şam’ın güneyinde bulunan terör örgütü DEAŞ’ın kontrolündeki bölgelerin tamamen kontrol altına alındığını duyurdu ve zafer ilan etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye’nin en genç milletvekili adayı

Türkiye’nin en genç milletvekili adayı

398
Erdoğan: Prensiplerimize uymayanları listeye koymadık

Erdoğan: Prensiplerimize uymayanları listeye koymadık

263
İran'dan ABD'ye: Kim oluyorsunuz

İran'dan ABD'ye: Kim oluyorsunuz

108
Hulusi Akar'ın açıklamaları Yunan medyasında

Hulusi Akar'ın açıklamaları Yunan medyasında

38
AK Parti aday listesinin hazırlandığı kriterler

AK Parti aday listesinin hazırlandığı kriterler

111
HDP'li Alican Önlü yeniden aday

HDP'li Alican Önlü yeniden aday

37
Esad Suriyelilere dönün çağrısı yaptı

Esad Suriyelilere dönün çağrısı yaptı

83
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM