Hawaii'de gökyüzünü zehirli bulutlar kapladı

Hawaii'de iki hafta önce başlayan volkanik hareketler, adayı felaketin eşiğine getirdi. Bir volkan adası olan Hawaii'de alışılagelmişin dışında yaşanan yanardağ patlamalarında her yer lav ve kor alev altında kalırken, yangınlar meydana geldi.

Yangınları da büyüten bir başka tehlike de zehirli gaz salınımlarıyla yaşanıyor.

ZEHİRLİ BULUTLAR OLUŞTU

Bir yandan lav akıntıları okyanusa kadar ulaşırken, diğer yandan da ana krater hattından zehirli gazlar tütüyor. Kilauea Yanardağı'ndan çıkan lavların okyanusa ulaşması sonucu asit taşıyan bulutlar kütleleri oluştu.

Gaz kütlelerinin bulut haline gelip gökyüzünde yer edinişi, sızan azlardan daha büyük bir tehlike oluşturuyor. Bir yandan asit yağmurlarına sebep olacak olan bulut kütleleri, diğer yandan da zehirlenme ve ölüm vakalarını artmasına neden olabilir.

EVLERİ YUTTU

Çevrede oluşan çatlaklardan lavlar, her yerden püskürürken, ana volkandaki zehirli gaz sızıntıları da devam ediyor. Ayrı kollardan çıkan lavlar önüne gelen her şey süpürürken, lavların arasında kalan onlarca ev yanarak kül oldu.

Hawaii'de lavlar kaynamaya devam ediyor ViDEO

O evleri havadan görüntüleyen ekipler, dehşetin büyüklüğünü ortaya çıkardı.

TAHLİYELER DEVAM EDİYOR

Lavlar nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı. Bölgeden tahliyeler sürüyor. Evlerini terk etmek zorunda kalanlar, güvenli bölgede oluşturulan iki sığınağa yerleştiriliyor.

Hawaii, iki hafta önce de 6.9 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı. Bölgedeki son 40 yılın en şiddetli depremi, Kilau Yanardağı'nı faaliyete geçirmişti. Kasabaya inen lavlar nedeniyle bölgeden yaklaşık iki bin kişi tahliye edildi. Yanardağın bir süre daha lav püskürtmesi bekleniyor.