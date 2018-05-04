Hawaii’de Kilauea Yanardağı patladı

1 Eski 2. Ordu Komutanı Huduti'ye 15 yıl hapis Malatya'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada dönemin 2. Ordu Komutanı Huduti, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçuna yardım etmekten 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2 Beşiktaş: TFF'nin aldığı kararlar tutarsız Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yöneticiler, olaylı derbiyle ilgili TFF'nin aldığı kararların tutarsız olduğu görüşünde.

3 Ciltteki kaşıntıları görmezden gelmeyin Çoğu zaman insanı çileden çıkarıcı bir hal alan kaşıntının şiddeti bir süre sonra ise söner ve haliyle unuturuz. Cilt kaşıntılarına önemli hastalıkların yol açabiliyor.

4 Van'da terör operasyonu Van'ın Başkale ve Gürpınar ilçeleri kırsalındaki karla kaplı dağlarda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen iki sığınak imha edildi.

5 Kocaeli'de ağaçlar kitap açtı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 10. Kitap Fuarı öncesi ağaçlara, klasik eserlerden oluşan kitaplar astı.

6 Maldivler’i andıran Bokod Gölü'nde yer alan Batan Evleri Maldivler’i andıran Bokod Gölü Batan Evleri, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye 80 km uzaklıktaki mesafede turistlerin uğrak yeri haline geldi...