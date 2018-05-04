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Hawaii’de Kilauea Yanardağı patladı

Kilauea Yanardağı'nın lav püskürtmesi nedeniyle bölgeden binlerce kişi tahliye edildi. Lavlar 46 metreye kadar yükseldi.

AA | 04.05.2018 - 10:18..
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ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nın faaliyete geçmesinde, önceki günlerde Puna bölgesinde meydana gelen ve büyüklüğü 5 ile 2 arasında değişen çok sayıda depremin etkili olduğu sanılıyor.

Kilauea Yanardağı'nın lav püskürtmesi nedeniyle bölgeden binlerce kişi tahliye edildi.

Evlerini terk etmek zorunda kalanlar, güvenli bölgede oluşturulan iki sığınağa yerleştiriliyor.

Hawaii’de Kilauea Yanardağı patladı

ALARM SEVİYESİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILDI

İnsansız hava aracıyla çekilen görüntülerde, bölgedeki bir yolda oluşan çatlaktan lav püskürdüğü ve yakınlardaki ormanlık alandan aktığı görülüyor.

Çatlaklardan püsküren lavların 46 metre yüksekliğe kadar çıktığı belirlendi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, bölgedeki alarm seviyesini en üst düzeye çıkardı.

Turistlere hızla bölgeden ayrılmaları uyarısı yapıldı.

Hawaii’de Kilauea Yanardağı patladı

Hawaii’de Kilauea Yanardağı patladı

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