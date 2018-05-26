Hawaii'de yanardağ lav püskürtmeye devam ediyor

ABD'nin tatil cenneti Hawaii, Kilauea Yanardağı nedeniyle cehenneme döndü. Geçtiğimiz haftalarda patlayarak lav püskürtmeye başlayan Yanardağ aradan geçen sürece rağmen halen soğumadı. Ana kraterden akan lavlar okyanus ile buluşurken zehirli gazlar halen bölge üstünde dolanıyor.

LAVLAR DALGA DALGA AKIYOR

Yarıklardan çıkan lavlar, hızla açtığı yollardan ilerlerken, şehir merkezlerini de kaplayan kor ateş, bölgede yangınlara yol açıyor.

Kilauea Yanardağı'nın patlaması sonucu lav akışı devam ediyor - VİDEO

Yer yer oluşan yarıklardan mavi alevlerin çıktığı görülürken, bölgede yerleşim yerlerine yönelik tehlike halen devam ediyor. Hawaii'de mayıs başında faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lav, taş ve zehirli gaz nedeniyle bölgeden 2 bine yakın kişi, güvenli yerlere tahliye edilmişti.



