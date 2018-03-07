Hayalleri süsleyen yeni Ferrari'nin örtüleri kaldırıldı

Performans aracı dendiğinde akla ilk gelen markalardan olan Ferrari, yeni modeli 488 Pista'yı Cenevre Otomobil Fuarı'nda detaylı bir şekilde tanıtıyor.

Lansmanının üzerinden 10 gün geçen 488 Pista'yı yakından görmek ve detaylı bilgileri almak isteyen otomobil meraklıları, Cenevre'de Ferrari standını en uğrak yerlerden biri haline getirdi.

ÇEKİCİ TASARIMIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Ferrari 488 Pista, selefleri gibi oldukça sert ve kaslı bir görünüme sahip. Ancak onu diğerlerinden ayıran ve Ferrari'nin önümüzdeki yıllarda pek çok tasarımda kullanacağı keskin geçişler. Öyle ki bu geçişler, araca özellikle önden bakıldığında kaşlarını çatmış bir insan silueti görülmesini sağlıyor.

711 BEYGİRLİK MOTORLA ZİRVEYE OYNUYOR

488 Pista, otomobil kategorisinde bugüne kadar ender görülen motor gücüyle dikkat çekiyor. 711 beygir gücüne ve 710 Nm tork değerine sahip V8 motor, performans tutkunları için 'rüya' sayılabilecek seviyelerde. 3,9 litre hacme sahip olan bu motor, aynı zamanda çift turboyu da üzerinde barındırıyor.

2,8 SANİYEDE 100 KM/S HIZ

Ferrari 488 Pista, sahip olduğu güçlü motor ve önceki Ferrari modellerine göre görece hafifleyen şasesi ile 100 km/s hıza sadece 2,8 saniyede ulaşabiliyor. Oldukça iddialı bir süre!

İÇİ DE DIŞI GİBİ YAKIYOR!

488 Pista'nın kokpit tasarımı da günlük kullanım otomobilinden ziyade bir yarış otomobilini andırıyor. El anotomisine uygun spor deri direksiyonu, ulaşımı kolay performans ayar düğmeleri ve multimedya donanımları ile 488 Pista, iç tasarımıyla da göze girmeyi başarıyor.

FİYATI SERVET DEĞERİNDE

488 Pista için resmi fiyat henüz açıklanmadı. Ancak isabetli tahminlerde bulunan otomobil otoritelerinin beklediği fiyatı vergiler dahil Türk lirasına çevirdiğimizde ortaya çıkan rakam 3 milyon 750 bin lira civarında.