Hayallerini kadın ve kedi figürlerine yansıtıyor

Profesyonel kariyerini terk ederek sanata yönelen Arzu Karcı, 6 yıl bankacılık yaptıktan sonra artık herkesin istediği standart hayatı yaşamak istemiyorum diyerek hayallerinin peşinden gitme kararı aldığını ve 2002'de beyaz bir sayfa açıp, ikinci hayatına başladığını ifade ediyor.

4 YAŞINDAN BERİ YAPIYOR

Arzu Karcı, 4 yaşından beri hem sağ hem de sol eliyle resim yapabildiğini belirterek, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olmasına rağmen güzel sanatlar alanında yüksek lisans yaptığını kaydetti.

SERAMİK VE CAM ALANINDA ESERLER

Hacettepe Üniversitesinde Türk Çini Motiflerinin Çağdaş Resme Uyarlanması konulu tez hazırladığını aktaran Arzu Karcı, yaklaşık 16 yıldır resim, seramik ve cam alanında eserler ürettiğini söyledi.