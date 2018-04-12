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Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği yayımlandı

Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği yerine hazırlanan Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği, halk eğitimi merkezleri ile olgunlaşma enstitülerini kapsayacak şekilde düzenlendi.

AA | 12.04.2018 - 10:30..
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Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikte, yaygın eğitim kurumları ifadesi yerine, hayat boyu öğrenme kurumları ifadesi kullanıldı.

KOMİSYONLAR TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLECEK

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, eski yönetmelik, sadece halk eğitimi merkezlerini kapsarken, yeni yönetmelik, halk eğitimi merkezleri ile olgunlaşma enstitülerini kapsayacak şekilde düzenlendi.

Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği yayımlandı

HAYAT BOYU ÖĞRENME HİZMETİ

Halk eğitimi merkezi ve olgunlaşma enstitüsünde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin, eğitim öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları, mesleki çalışmalar tanımlanarak, ek dersten yararlanmaları sağlandı.

Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin hayat boyu öğrenme hizmetlerinden daha yaygın yararlanmaları için düzenlemeler yapıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği yayımlandı

YABANCI UYRUKLULARA KOLAYLIK

Türkiye'de bulunan yabancı uyrukluların, kurslara kolay kayıt olabilmesi için düzenlemeye gidildi. İş birliği kapsamında düzenlenen kursların usul ve esasları yeniden belirlendi.

Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na tabi kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapılamayacağı ve kursların düzenlenemeyeceği hükme bağlandı.

Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği yayımlandı

Mesleki ve teknik kurslarda kurs giderinin tamamını karşı tarafın karşılaması halinde kurslarda kursiyer sayısı aranmayacağı konusunda düzenleme yapıldı.

Yönetmelikte, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı hayat boyu öğrenme kurumları tarafından sürdürülen eğitim faaliyetlerine ilişkin, iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütüldüğü e-Yaygın sistemine ilişkin hususlara da yer verildi.

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